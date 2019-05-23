功夫茶：盲撐假難民可惡　踢爆狼外婆面具

正所謂，曹操都有知心友，關公也有對頭人。呢個世界梗有逐臭之夫，好似「假難民之父」張超雄吖，尋日又喺議事堂大言炎炎批評傳媒渲染假難民罪行，要求政府批准佢哋在港工作喎。好心喇，佢自己博出位就好，咪靠害港人吖。



南亞假難民犯案纍纍，無惡不作，早已成為市民聞之色變嘅治安毒瘤。警方數字顯示，去年被捕嘅非華裔人士超過四千人，當中持「行街紙」嘅假難民就有一千多人，涉及嘅嚴重罪行包括販毒、搶劫、勒索、毆鬥、強姦、非禮等等，而且數字年年上升，今年埋單計數，情況肯定更失控。淨係月初嘅黃埔南亞雙匪斬人劫案咋，兩名假難民喺光天化日之下斬傷途人再掠走四百萬元巨款，無法無天。連中產住宅區都一片腥風血雨，油尖旺及新界等九反偏遠之地係乜嘢光景，諗都諗得到。



事實勝於雄辯，假難民禍港殃民，激起怨聲沸騰，全部有根有據，使乜傳媒渲染㗎。呢，立法會尋日又討論假難民問題，有議員批評當局甄別龜速，法例漏洞百出，導致免遣返聲請被濫用，要求從源頭截人；有議員就促請港府取消「行街紙」政策，重設禁閉營，限制假難民活動自由，最後有關委員會仲大比數通過跟進假難民嘅議員議案。



冇錯嘞，呢啲「人話」正義傳媒多年前已經提出，唔止建制派議員支持，主流民意亦十分贊同，偏偏張超雄與民為敵，係都要盲撐假難民到底，仲要求畀假難民工作機會添，咁咪鼓勵更多假難民來港犯罪，打爛基層嘅飯碗？唔通佢嫌家陣黑工問題未夠猖獗？佢老哥被其他議員譏為「割肉餵鷹」就係咁解，究竟係真愛心定係假慈悲，天曉得咯。



常言道，不近情者多藏奸。唔少人滿口仁義道德，滿肚男盜女娼，好似武俠小說嘅人物岳不群咁，唔到最後，邊個知佢係人係鬼吖。



童話故事都有講喇，大灰狼為咗嗒小紅帽落肚，整色整水，披住人皮扮成外婆，你話呢個世界幾危險吖。呢嗱，大如羅馬教廷，性侵醜聞一樣多不勝數，梵蒂岡第三把交椅早排先至被澳洲當局裁定孌童罪成。仲有喎，樂施會、聯合國兒童基金會呢啲國際名牌慈善組織一樣藏污納垢，令人搖頭嘆息。知人口面不知心，好多人擺出正人君子狀，一日未被踢爆，一日冇人知背後衰嘢嘅咋。



講到底，香港之所以烏煙瘴氣，淪為假難民犯罪天堂，除咗港府無能，都係拜一班偽善政客助紂為虐所賜。所以話啫，香港勝在有第四權，喺正義傳媒把關之下，「狼外婆」無所遁形吖！