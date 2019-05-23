美國為甚麼要打伊朗？一是伊朗是中東、西亞大國，一直以來都是最強大，遠勝沙特阿拉伯，在宗教、文化、語言方面，影響力伸展至中亞和整個近東（西亞、中東以至北非和土耳其一帶）。



二是在近幾十年，伊朗發現龐大的石油、天然氣儲備，石油證實的儲備為全球第四大，連同伊拉克（第五位），總儲備大於全球第一位的委內瑞拉、第二位的沙特阿拉伯，八倍於第十位的美國；天然氣證實的儲備為全球第二大，比第四位的美國多近三倍，若和相連的全球第三位的卡塔爾合併計算（天然氣田相連相通），超越全球第一位的俄羅斯。由於國際能源市場正從石油轉移至天然氣，伊朗在全球油氣供應便是舉足輕重，影響力更勝沙特阿拉伯，對全球油氣儲備最大的委內瑞拉與俄羅斯都造成影響。伊朗的力量更強大，一坐大更難收拾，美國當然要打擊。



自一九七九年伊朗革命以來，美國便不停地圍堵、制裁伊朗，兩伊戰爭也是美國借手伊拉克來攻擊伊朗。兩伊戰爭的結果是伊拉克背叛美國，迫使美國出兵侵略來防止兩伊聯手。但令美國失望的是，經過這麼多年，今天的伊拉克仍然與伊朗緊密合作，聯手抗衡沙特阿拉伯。



一如伊拉克的例子，美國似乎除親自出兵以外，別無他策。敍利亞內戰失敗，庫爾德同樣背叛而與敍利亞政府和俄羅斯合作，沙特阿拉伯在也門之戰泥足深陷，以色列也未必可以冒全面戰爭的風險代美國出手。



美國極右派政府最近宣稱出兵十二萬或更多來攻擊伊朗，也只不過是希望複製侵略伊拉克之役。可是，攻佔伊拉克是依靠收買伊拉克政軍要員，但伊朗的政教體系不易被美國收買或滲透，真的硬戰起來，美國的軍力不易得逞。



霍爾木茲海峽是天險難渡，伊朗拚命，則美國第五艦隊會被困死，全球一半以上的石油會被封鎖，兩者對美國和全球破壞極大。前者，包括對伊朗開戰的巨大風險，美國國會與社會不會容許，美國軍方無必勝之算也會反對。後者，必然引起全球大多數國家藉聯合國來譴責、制裁美國。美國在退出伊朗六方核協議之後，有甚麼理由可以解釋對伊朗出兵呢？



霍爾木茲海峽出現戰爭，亞洲從中國、印度到日本、南韓、台灣、新加坡等石油供應會被中斷，由此引起的影響不單是全球油價飆升，全球經濟動力最強的亞洲各國也會受到直接打擊，它們會袖手旁觀，不進行干預嗎？全球其他國家會放任美國侵略嗎？美國至多是一打就走，但走得掉嗎？