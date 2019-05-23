香江府衙下月十二日將把《逃犯條例》修訂草案直送立法會大會審議，這是被反對派議員在法案委員會搗亂破壞、大玩拉布、癱瘓功能的「逼上梁山」之舉，也是破解其反中亂港圖謀的釜底抽薪之策，不再給他們拉布時間，不再給他們表演舞台和「播毒」場所。港府直上大會和反對派大玩拉布都於法有據，玩的都是合法鬥爭，鬥來鬥去，你做初一，我做十五，看誰「法力」更大更強而已。



此戰役拉布之時，戰場在法案委員會，反對派佔了上風，因為由「最資深議員」涂謹申當「會議主持人」，他率領反對派玩拉布自然處處得機得勢。最猖狂時，他們還「佔山」為王，自選「主席」，並發動肢體鬥爭，立法會內「打」成一團，兩次「擊退」建制派，等於廢了法案委員會。「戰果」如此，他們很興奮，以為更加可以「空間換時間」，把玩拉布無限拖下去，一旦沒有了法案委員會，他們的無限拉布就有了「大布無布」之境界也。



然而，物極必反，他們「玩大咗」就要遭受大大失敗。香江府衙、建制派乾脆不在法案委員會跟他們玩，而是直上大會，擺下戰場。這下子，反對派如喪考妣，方知弄巧成拙，搬起石頭砸自己的腳，再怎麼破口大罵、惡魔噴火，皆無用也。此噩耗傳到山姆大叔那裏，也有了相應的反應，老美國會中某委員會主席聲稱，不要低估美國對逃犯修例的反彈，除了會對林鄭特首有所行動，也會游說總統和華府，將香港人權及自由狀況加入中美貿易談判議程。



那麼對林鄭會採取甚麼行動呢？這位主席說，民主、共和兩黨議員將向她發出「措詞直接、強烈、到位」的公開信，要求港府撤回草案，之後還會有「跟進電話」，會「直接派員到香港」與其會面，一副興師問罪的架勢，要不要再帶上幾個「海軍陸戰隊」的彪形大漢同行同往？



就在這個當兒，以反對派喉舌領袖自居的漢奸黎亮相香港外國記者會，大呼修例通過意味「香港玩完」，他們踎監。哈哈，心中有鬼者，末日來臨之驚恐溢於言表也。