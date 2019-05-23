「小小寰球，有幾個蒼蠅碰壁。嗡嗡叫，幾聲淒厲，幾聲抽泣。」在反對修訂《逃犯條例》的噪音中，漢奸黎叫得最淒厲，跳得最瘋狂，甚至拉大旗作虎皮，自稱是反對派媒體領袖，這恰恰證明這次擊中其要害，導致他歇斯底里，語無倫次。



很明顯，漢奸黎之流如此抗拒修例，皆因他們心中有鬼。這些年來他們興風作浪，把香港搞得烏煙瘴氣，由於他們有外部勢力撐腰，有本港司法提供保護傘，不管如何胡作非為，都沒有受到法律懲罰。但一旦修例完成，不僅意味着他們失去保護傘，也意味着他們末日來臨，難怪他們如喪家之犬，惶惶不可終日。



這次修例是香港本地事務，由港府負責推行，中央本來不打算介入，只因反對派鬧得實在太離譜，除了頻頻發動示威，搞得雞犬不寧，並在立法會撒潑耍賴，癱瘓議會運作，更公然勾引外部勢力，老嫩漢奸爭相到海外告洋狀，將本地修例提升到國際層面，中央才不得不表明態度。



反對派企圖重溫當年成功阻止二十三條立法的美夢，假借民意和外部勢力向港府及中央施壓，然而今時不同往日，中央在政改一役中沒有讓步，這次也絕不可能妥協。四年前反對派發動為期七十九天的佔領之亂，尚且得不到他們想要的東西，這次又能得到甚麼？港府一再申明不會撤回議案，並宣布繞過法案委員會直交立法會大會恢復二讀，底氣正是來自中央的支持。



還是老話說得對，多行不義必自斃。在中國歷史上，所有漢奸都沒有好下場，即使生前春風得意，風光無限，死後也必定遭人唾罵，遺臭萬年。漢奸黎之流也絕不會例外，他們以為有洋人撐腰便可以為所欲為，殊不知出來行遲早要還，他們賣國求榮，注定被釘上歷史恥辱柱。漢奸黎將內地法制抹黑為「垃圾」，其實即使是垃圾法制，也足以對付這班政治垃圾，這就叫糯米治木蝨，一物治一物。