爛果報慣於老作新聞，今次居然老作到老闆漢奸黎頭上，指一旦立法會通過修訂《逃犯條例》，「他或是時候退休」，搞到要認衰刊登道歉啟事。爛果報的確搞錯了，因為漢奸黎不是「或會退休」，而是計劃逃亡。退休者，光明正大，一早籌劃，屆時而動，而逃亡則是幹下壞事，為逃避法律懲處而匆匆着草，根本是兩碼事。



漢奸黎多年前寫過一本書，書名就叫《我退休失敗了》。原因不難理解，他的人生理想就是做漢奸走狗，就是反中亂港，為此不惜肝腦塗地，這些年他的確幹了不少大事，博得主子不少狗餅打賞，包括反二十三條立法、反國民教育、佔中、反高鐵一地兩檢等。可惜啊，螞蟻緣槐誇大國，蚍蜉撼樹談何易，中共沒有垮台，「中國崩潰論」已經崩潰，香港也沒有徹底死掉，這令漢奸黎非常失落，非常鬱悶，非常不服氣。有道是，「反中尚未成功，亂港仍須努力」，除非他兩眼一閉，雙腿一蹬，否則都不會輕易言休的。



但漢奸黎也不是傻子，他自己知自己事，因此狡兔三窟，早為之備。他在海外廣泛置業，偏偏在香港一直租房子住，這說明他有很強的危機意識，一旦時機不對，其腳底抹油的速度肯定比黃台仰、李東昇們更快。



眼下漢奸黎就嗅出燶味，修訂《逃犯條例》如箭在弦，他隨時會被引渡到內地受審，就算不打靶，也會將牢底坐穿，說他不被嚇尿是不可能的。漢奸黎之所以拚死反對修例，不僅是「逢中必反」的本性使然，更是要保住自己的小命。那些收錢的反對派政客今次表演得特別賣力，連一向溫文的白鴿黨主席胡志偉也變得粗口爛舌，面目猙獰，都是因為護主心切！



但形勢比人強，港府企硬拒絕撤回修例，中央支持修例，建制派人多勢眾，通過機會很大，漢奸黎明言反修例將是人生「最後一戰」，暗示失敗了就會着草去。