香港既沒有戰亂，又沒有饑荒，德國居然將兩個不學無術、被法庭通緝的刑事案疑犯當成難民提供庇護，除了可笑，就是可笑。在《逃犯條例》修訂的關鍵時刻，德國政府偏偏有如此舉措，如果不是不清楚事實真相，被人誤導，就是跟本港反對派沆瀣一氣，藉所謂的「難民庇護」和中國對着幹。



外媒指出，在旺角暴亂案棄保潛逃的「本土民主前線」成員黃台仰和李東昇，去年五月獲德國「難民庇護」，消息一出，人盡嘩然。眾所周知，黃在旺角暴亂中擔當指揮角色，煽惑人群衝擊警察防線、撬毀地磚追打警察、放火焚燒的士雜物等，被控以煽惑非法集結、煽惑暴動及暴動等共三罪，怎麼與難民沾上邊？



尤有甚者，黃台仰在香港不但沒有受過迫害，審訊期間反而受到百般優待，獲准保釋，法庭更批准他多次出境參與外國反華活動，最終為他送上潛逃機會。試問全世界有哪個地方的「政治難民」，人身自由可以毫無限制、出入境來去自如？推而廣之，法國政府暴打及檢控黃背心群眾，德國為何不譴責並對示威者提供難民庇護？



更醜陋的是，一直與激進本土派不咬弦的傳統泛民對此如獲至寶，煞有介事聲稱引渡條例一旦通過修訂，香港勢必湧現更多政治難民，欲藉此向港府施壓。真係好心啦，世上哪有這麼多政治難民，不過是反中亂港集團敢做不敢認，貪生怕死而已。一個二個到了審判一刻，不是百病纏身，就是臨陣潛逃，可恥復可笑。



由此可見，黃台仰絕非政治難民，他只是無膽匪類，還厚顏聲稱自己搞的是「魚蛋革命」，敢問古今中外的革命，哪一場不用拋頭顱灑熱血？他有嗎？搞革命如此窩囊，簡直侮辱革命二字。說到底，西方國家忌憚中國崛起，千方百計搞破壞，連黃台仰這種貨色都成為入幕之賓，可見反華勢力已到了不理好醜、但求就手的地步。