據說，就算練就金鐘罩功夫的人，身上也會有一處「練門」，被人輕輕擊中，就得重傷。美國總統特朗普的練門在華爾街股市，此君十分在意市場上落，視之為自己管治能力的成績表。中國要跟美國在貿易上開打，與其搞甚麼稀土禁運，倒不如專向道瓊斯指數身上招呼。



美國人普遍認為股市下跌兩成就算進入熊市，要將道指壓低兩成未必不可能，如果中國可以在美股處於熊市的氣氛下跟白宮談判，對方會更易讓步。



也難怪特朗普重視股市，美國股市的市值佔國內生產總值百分之二十六，跟中國股市只佔生產總值的百分之四相比，所差天懸地隔，故股市大跌對美國社會的震盪遠大於對中國社會。偌大的一個死穴，你只要揮掌在其皮膚表面一掃，對方都會嚇出一身冷汗。



為甚麼說將道瓊斯指數推低兩成不難？第一，目前道指處於偏高水平，比歷史最高峰只差一千點，市盈率也明顯高於史上的平均水平，所謂「高處不勝寒」，市場稍有風吹草動，大戶就可以有做空圖利的藉口。第二，去年底中美貿易談判陷入僵局，道指亦曾從高位下瀉了兩成，只是特朗普馬上對中國釋出善意，甚至委託中國的老朋友、美國前國務卿基辛格向華傳達友好訊息，兩國重開了貿易談判，市場信心恢復，道指才大幅反彈。



然而，市場是有適應性的，中美兩國爭吵持續了一年多，買家們早已習慣在吵鬧聲中「接貨」，故即使近期雙方的談判再起波瀾，股市也反應不大。情形就如香港樓市，半年前怯於貿易戰，價格曾經急跌一成，如今中美的紛爭比之前更嚴重，但樓價偏不為所動，這就叫市場慣性。



有市場慣性是否就不可能撼動美股？不是的，只要在適當時候放出幾個「驚嚇」元素，讓市場猝不及防便行。至於中國該如何出招？明日續談。