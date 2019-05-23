回歸後的香港，政治爭拗可謂無日無之，議會空轉，民生經濟得不到改善，真係睇見都神傷！香港有病，而且病情不輕，孰令致之？依老朽看，便是回歸二十二年，只是換了一面旗，人心始終未回歸。何以故？皆因司法帶頭大細超，要言之，亦即「賣港有獎，愛港要罰」！



君不見佔中九男女案被輕判，律政司講到明拒絕上訴，更離奇嘅係九男女案是首批被控的佔中搞手，亦會是最後一批。換言之，另外三十九名搞手包括壹淫媒嘅漢奸黎，全部可以逍遙法外！阿哥，這是甚麼「法治精神」？



漢奸黎明明是佔中幕後策劃人，又是前線總指揮，更是泛民最大金主，壹淫媒旗下的爛果報更是宣揚反中亂港的最大輿論平台，漢奸黎如此一個罪魁禍首竟毫髮無損，一再被律政司放生，而他涉刑恐東方報業記者案，證據確鑿卻依然一拖近兩年，東方及受害人連發十二封信至今仍然無下文，這不能不令人感到漢奸黎獨享特區政府的「免死金牌」，律政司甚至擔當其保護傘！政府好似被漢奸黎下了「降頭」或是中了巫蠱，否則，何以如此放縱反中亂港永遠站在最前線的漢奸黎及其媒體，而一再針對、打壓為民發聲的正義傳媒？你話特區政府不是撞邪又怎可能冇靈魂成咁？



《求是》雜誌早前發表習近平的重要講話《一個國家、一個民族不能沒有靈魂》，其中一段話：「哲學社會科學包括文化文藝不接地氣不行，要解釋現實的社會問題，開甚麼處方治甚麼病，首先要把是甚麼病搞清楚。要把好脈，中國身體怎麼樣，如果有病是甚麼病，用甚麼藥來治，對這心裏要透亮透亮的。號脈都號不清楚，那治甚麼病？」這話套用在冇靈魂的特區政府直如醍醐灌頂！冇靈魂政府就是敵我不分，對泛民如是，對漢奸黎及「有必要天天都做漢奸」的李柱銘如是，賣港有獎，顛倒是非，也就難怪香港失救！