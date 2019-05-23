從政者效忠國家是基本政治倫理，因此，立法會議員在就職時，必須依法宣誓擁護中華人民共和國香港特別行政區《基本法》，效忠中華人民共和國香港特別行政區。



國務院港澳辦及中聯辦表明支持修訂《逃犯條例》，邀請外部勢力反修例的反對派立即指摘中央「干預」，當中的政治倫理完全顛倒、錯誤。中央對香港原本就有權有責，反對派卻說成干預，相反，外部勢力無權干涉香港事務，反對派就主動邀請他們反修例。這種政治倫理令人質疑反對派議員到底效忠誰？



反對派與外部勢力藉逃犯修例肆意抨擊內地司法、人權制度，阻礙本港透過合法、合理、合規的修例堵塞法律漏洞，中聯辦及港澳辦就此問題發表言論、支持修例是理所當然，何來干預之說？



修訂《逃犯條例》屬於香港「一國兩制」下的自治範圍，逃犯修例不但不會出現反對派所說的損害「一國兩制」，反而能夠讓「一國兩制」更加完善。修例與美國或西方任何國家都沒有關係，外部勢力根本無權置喙。反對派卻不顧基本政治倫理，變本加厲要求外力干預。



先有陳方安生與反對派議員赴美，向美方「反映」DQ參選人及修訂《逃犯條例》等事宜，誣指「中央干預加劇」、香港特區人權法治「倒退」和「削弱」。再來有民主黨創黨主席李柱銘等組成的「反對修例美加團」，唱衰香港、抹黑中央，又不斷拉攏美加反華政客向特區政府施壓。上周四反對派與美國國務卿蓬佩奧會面之後，美國國務院首次就修例開腔，發表聲明指蓬佩奧對香港政府修訂《逃犯條例》表達關注，指摘修例威脅香港法治。



反對派邀請外部勢力肆無忌憚干預香港內部事務，顛倒政治倫理，這些人口口聲聲愛香港，行動卻實實在在損害香港利益，極之無恥虛偽。