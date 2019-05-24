正論：居屋申請爭崩頭　沒有父幹怎上樓

房委會一次過推售六個居屋屋苑，合共四千八百多個單位，數量之多可能是史上首次，加上單位以市價五九折發售，更具吸引力，難怪開放參觀及派發申請表首日便萬人空巷，當中更不乏剛完成文憑試的中學生及大學生。香港人對蝸居的殷切，由此再見一斑。



新居屋已多次推出應市，次次都是人頭湧湧，但由於僧多粥少，次次亦都是超額申請，抽中的機會有如中六合彩，因此新居屋申請早有「大抽獎」之謂。今次供應量較過去多，理論上抽中的機率要大一些，實際上卻未必如此，因為會吸引更多人加入競爭，房委會方面估計今次超額申請可達六十倍，可能過於保守。說到底，香港輪候公屋人士接近三十萬，住劏房者約二十萬，欲成家立業者不知凡幾，不管當局推出多少居屋單位，都是杯水車薪。



明知抽中居屋的機會低得可憐，儘管一次又一次向隅，但大批市民仍然不氣餒，無他，對於沒資格申請公屋又無力購買私人樓的夾心階層來說，居屋是有瓦遮頭的唯一希望。國際調查一再顯示，香港人是以全球第二十七位的收入水平，支撐着世界第一的私人樓價及租金，尋常一個兩房單位，售價約一千萬元，這不是一般打工仔所能承擔的，哪怕月入五、六萬的中產人士也是望樓興嘆。而居屋比私人樓價便宜近一半，上車較易，供樓壓力相對減輕，自然是首選，關鍵就看自己的運氣如何了。



事實上，今次推出的單位有不少缺陷，有些位置偏遠，有些是單棟樓且噪音大，有些單位設計「三尖八角」不實用，惟對無殼蝸牛來說，早已到了「不理好醜，但求就手」的地步。一位屢抽屢不中的申請者說出大家的心聲，這次推出這麼多單位，好想抽中，如果今次仍然抽不中，下次不知要等到何時。既有期待，更怕失望，已是溢於言表。



最值得注意的是，不少申請者並非為自己買樓，而是為子女置業。最引人注目的是，申請者中有等待文憑試放榜的十八歲考生，也有剛上大學的十九歲青年，他們坦承「幸好有少許父幹」，若抽中父母會幫忙付首期，自己邊讀書邊做兼職幫手供樓，情願減少旅行及出街食飯等消費。大學生風華正茂，正處在忙於學業、拓寬視野及追求浪漫的人生黃金階段，本不該考慮柴米油鹽的現實問題，而香港的年輕人是如此的早熟，如此的「生性」，這麼早就考慮買屋、供樓，知慳識儉，這是令人欣慰，還是令人悲哀？



怎麼說都好，這些年輕人還是幸運的，畢竟有父母幫手置業，對於大多數沒有「父幹」的同齡人來說，置業只能是南柯一夢。沒有安居就沒有樂業，沒有安居就無法成家，甚至連「扑嘢」都找不到地方，連帶而來的是遲結婚、少生育或者不生育，令香港變成一個老氣橫秋的社會，貧富懸殊亦愈演愈烈。年輕人普遍灰爆絕望，怨氣沖天，歸根究柢就是港府拓土建屋無能所造成！