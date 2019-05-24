世界視線：伊朗強硬派抬頭　戰爭威脅續升高

正當美國被指增派一萬名士兵前赴波斯灣地區之際，面對大軍壓境的伊朗統治階層內部卻出現不協調之聲，最高領袖哈梅內伊日前公開批評總統魯哈尼和外長扎里夫執行核協議的方法。有分析指，哈氏公開對總統嗆聲，顯示伊朗強硬保守派勢力抬頭，對美開戰的風險有所上升。



事實上，進入第二任期中段的魯哈尼，他所代表的改革派即與哈梅內伊齟齬不斷，特別是特朗普政府去年單方面退出核協議，並實施包括限制伊朗石油出口的「極限施壓」，使當地經濟大受打擊，令主張與西方保持對話溝通、換取國內經濟民生平穩發展機會的溫和派飽受壓力。



令哈梅內伊難以忍受的是，魯哈尼最近一段時間公開抱怨自己作為總統的權力不足，特別是在「國家最重大議題」上沒甚麼發言權，要求就此進行全民公投。在哈氏眼中，魯哈尼此舉跟「逼宮」也只有半步之遙，誰都知道所謂「國家最重大議題」，所指的就是如何應對特朗普的咄咄逼人，魯哈尼自比「小腳媳婦」，實際上也是把自身的責任撇清，一股腦兒拋給哈梅內伊，是可忍孰不可忍！



伊朗最高精神領袖在決定對美外交政策方面，傳統上說一不二，事關過分親西方，意味着「伊斯蘭革命」有可能變質變味，長此下去甚至有「顏色革命」之虞，對於魯哈尼派對西方的溫和態度，保守派早已窩了一肚子火，如今魯氏竟膽敢翻臉，哈梅內伊更不用對魯氏假以辭色。伊朗官方喉舌、強硬派控制的《世界報》點名狠批魯哈尼由做總統的第一天就知道權限所在，為甚麼現在才出聲？



哈梅內伊自一九八九年當上最高精神領袖至今三十載，「大家長」豈容大權旁落？從這個角度看，總統這個位子本來就有點尷尬，別說魯哈尼對美國的態度跟哈氏有分歧，即便是有「反美鬥士」之稱的前總統艾哈邁迪內賈德，最終也跟哈氏鬧到不歡而散。無獨有偶，除了德黑蘭內部亂紛紛，華府亦傳出國務卿蓬佩奧跟國家安全顧問博爾頓鬧矛盾，為美伊關係走向平添不少變數。