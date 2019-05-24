神州觀察：和平崛起行不通　核心技術靠自己

科技是企業之魂，亦是國家經濟發展、大國崛起的關鍵保障，一旦受制於人，後果難以想像。中美貿易戰的核心就是科技戰，中國龍頭科企頻遭對方卡脖子制裁，將中方的軟肋暴露無遺，這也給中國人上了嚴峻一課，真正的大國崛起不能建立在對別人的依賴上。



美國政府一再擴大戰線，正考慮將包括海康威視和浙江大華在內的五家中國監控設備企業，列入與華為類似的「黑名單」，禁止其獲得美國企業生產的硬件及軟件，中國外交部及所涉企業對此皆表示反對，紛紛指摘美國濫用國家力量肆意抹黑打壓的行為，並希望公司能得到公平公正的對待。



如果反對抗議真能管用，那麼該兩家企業也就不必擔心遭「斷供」風險，而像中興通訊、福建晉華及華為等中國科企更不會一再淪為美國的打壓對象，大家都可在遵守國際規則之下開心做生意，彼此友好交流，互利共贏，天下也會太平許多。



然而現實是異常殘酷的，並不容許這樣的「完美世界」存在，尤其像美國當下的所作所為，仍在以霸權主義、冷戰思維應對國與國之間的矛盾，奉行的還是弱肉強食的叢林法則，完全不顧全球經濟早已高度融合、彼此密不可分的事實，非要和中國全面「脫鈎」，到頭來定會是「殺敵一千，自毀八百」的雙輸局面，並將對全球經濟帶來巨大衝擊，誰也無法獨善其身。



中國近年的快速發展，讓美國政府草木皆兵，屢屢以危害國家安全為由對中國高科技企業進行全面封殺圍堵，在5G通訊技術領先的華為遭美國制裁，大疆無人機亦被指存在安全風險，美國政客更火上加油，警告紐約競逐地鐵系統設計、在澳洲鋪設電纜都要進行防範，所有「中國製造」都成了間諜工具，全面制華之心昭昭明甚。



正所謂，遇文王講仁義，遇桀紂動刀兵。面對美方的步步進逼，極限施壓，中方理應針鋒相對，以牙還牙，問題是，以中美目前的實力懸殊，中國根本不足以與對方全面抗衡，尤其是一些核心技術仍需靠美國的施捨，否則便會休克，甚至性命難保，中興的下場可謂有目共睹。華為早有危機意識，一早建立晶片備胎，但是一家企業不可能擁有全面的技術，只要仍然是供應鏈上的一環，就有被合作方斷供的風險，華為正面對生死存亡的嚴峻挑戰。



技不如人是否便只能仰人鼻息，搖尾乞憐？答案肯定不是，至少在一窮二白的年代，中國仍能做到自力更生，艱苦奮鬥，從而創造出「兩彈一星」的偉大成就。「封鎖吧，封鎖十年八年，中國的一切問題都解決了」，關鍵就看有沒有毛澤東當年的氣魄了。