功夫茶：律政司包庇漢奸　司底驊不知羞恥

無恥之恥，無恥矣。律政司司長鄭若驊就係人辦嘞，喺佢治下，檢控不公，法治淪喪，修訂《逃犯條例》固然冇影，就連香港爆出兩件「德國難民」貽笑國際，一樣龜縮唔出聲。不過你咪理，一講到庇奸護淫咯喎，司底驊即刻脫胎換骨，積極有為，直頭鬼打咁精神！



全世界都知，漢奸黎喺前年六四活動上，公然對東方報業男記者爆粗恐嚇，惡形惡相衰過街頭爛仔，踐踏新聞自由，視法治如無物，簡直人神共憤。呢單畸士有圖有片，鐵證如山，警方早就完成調查，殊不知證據呈交律政司後石沉大海。呢嗱，新一年六四就快到，你話拖字訣仲想玩幾耐呢？



是可忍，孰不可忍！受害記者本月初向律政司發出第十二封信，要求交代辦案進度，一如既往，律政司將過去回覆搬字過紙，唔係話「處理需時」，就係話檢控與否「視乎多項因素」，再唔係就要「進一步徵詢法律意見」，擺明敷衍。好喇，去信至今又屆十四個工作日，律政司依然冇任何補充回應，告定唔告繼續拖延，違反《罪行受害者約章》嘅服務承諾唔在講，直情當申訴專員公署嘅批評冇到，好嘢唔好嘢呀？無恥唔無恥呀？



喂，受害記者作為奉公守法嘅香港市民，年年準時交稅，根據《罪行受害者約章》向律政司查詢檢控決定，不過係履行公民權利，保障新聞自由，律政司有責任回答，一味以虛無縹緲嘅廢話應付，愛理不理，到底算點？申訴署早前拍案而起，直斥律政司做法不當，但你有你鬧，佢有佢拖，到底納稅人仲有乜嘢保障？香港仲有冇王法？



大家有眼見，東方報業集團作為第四權嘅中流砥柱，記者作為無冕之王，一樣受盡不公平對待，向申訴署投訴完都冇改變，小市民遇到同樣情況會點，簡直不敢想像。所以話，千祈唔好話畀人知你愛國愛港，更加唔好同反中亂港集團對抗，否則就會好似正義傳媒咁，落得被針對、被打壓嘅下場。回歸以來，正義傳媒飽受政府部門無理滋擾，名堂一次比一次荒謬，手段一次比一次齷齪，反觀反中亂港集團受盡百般呵護，萬般包庇。漢奸黎政治黑金案固然「證據不足」獲放生，佔中案又話告一段落唔起訴，就連涉嫌刑事恐嚇一樣冇下文，「反中亂港乜都得，愛國愛港就死得」，信焉！



嗱，告定唔告都係一句，無謂閃閃縮縮吖。有種嘅，面對七百萬香港人講清講楚，阿姐我就係要包庇漢奸黎，律政司就係買咗外部勢力怕，正式宣告香港法治已死，咁大家咪可以死心囉！一國兩制咪可以壽終正寢囉！