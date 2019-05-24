林鄭月娥最近飽受反中亂港集團「欺凌」，被罵為「死八婆」、「劊子手」之類。這位一門心思要和反對派「大和解」，並向民主黨捐款三萬大元的行政長官不知能否被罵醒？能被罵醒，固然好；罵不醒，那就真是活該，自作自受。



反對派用盡惡毒語言，表面上是罵林鄭，實際上是罵北京、罵中央。他們知道林鄭沒那麼大罪過、沒那麼「衰」，要不是林鄭不能不半推半就的修訂《逃犯條例》，他們是不會那麼兇惡狠毒開罵的，畢竟林鄭的「大和解」曾經暗助過他們，三萬大元也算「聊表寸心」，令反對派連聲說謝，有所「感動」的。要知道，歷任特首都沒有林鄭對他們那麼好喲。不過，為了政治需要、鬥爭需要，該翻臉就翻臉，該開罵就破口大罵，反對派是從不含糊的。君不見他們的總舵手不就是一個臭口罵人狂嗎？



然而，在這場反修例之戰中，這些都是小花絮，反對派知道單憑罵人是不夠的，必須在兩方面出重拳，一是要以前所未有的「力度」緊密勾連外部勢力特別是老美勢力，把「香港事」弄成「國際事」、「老美事」，像當年吳三桂引清兵入關似的，把老美勢力、外國勢力引進香港、引進中國、侵害香港、侵害中國，以充當漢奸而自得有榮也；二是要重施反二十三條立法、反國教、「佔中」故技，蠱惑煽動民眾集會遊行、包圍立法會等等。只是今時不同往日，他們的煽惑號召，響應者大不如前，十分有限。



不過，這難不倒厚顏無恥的反對派，他們罵人的本事有多大，吹牛的本事就有多大。這不，上一次號召反修例大遊行，他們放出十萬人的狂話，結果出了兩萬八千人，他們就吹成十三萬人。這一次，民陣又號召六月九號三十萬人大遊行，屆時若有個五、六萬人的話，分分鐘就能吹成三十幾萬、四十萬人，自然符合其吹牛邏輯。這樣子自欺欺人，反對派早成常態。他們不這樣幹，還能找出更好的騙人騙己、自我壯膽的方法嗎？反對派已經窮途末路，再怎麼罵、怎麼騙、怎麼吹、怎麼勾連外力，都不過是垂死掙扎罷了。