殺人放火金腰帶，修橋鋪路無屍骸。這個世界就是如此不可理喻，是非顛倒，善惡不分。德國政府向旺角暴亂案中棄保潛逃的黃台仰及李東昇提供難民庇護，正是包庇邪惡的典型例子，令人再次見識了這些所謂民主國家的虛偽。既然他們喜歡藏污納垢，港府何不索性將所有刑事罪犯統統送給他們，那些在香港賴死不走的假難民也請他們一併收留，如果還嫌不夠，不妨要求內地同時放人，看西方國家可以收留多少。



旺角暴亂歷時九小時，暴徒好像吃錯藥似的，掟磚、燒車、襲擊警察等，導致九十多名警察受傷。任何社會都不可能姑息這種暴力行為，如果此事發生在德國，不知已有多少滋事分子被判囚。黃台仰和李東昇涉嫌參與暴動，而且棄保潛逃，不管從甚麼角度看都與政治難民扯不上任何關係，德國政府偏偏對暴徒情有獨鍾，難道不怕損害自己形象？難道不怕有人倣效？難道不怕「政治難民」陸續有來？



這些年來香港部分年輕人愈來愈偏激，愈來愈暴戾，正是因為有恃無恐。他們自認背後有外部勢力撐腰，搞亂香港後可以溜之大吉託庇於洋人，起碼也可以逃到台灣與台獨互相取暖。反對派頭面人物更沒有後顧之憂，他們大多已持有外國護照，有些甚至受到美國領事館「嚴格保護」，根本無所畏懼。



難怪這班洋奴從來不承認自己是中國人，他們將洋人視為主人，將外國視為母國，「漢兒學得胡兒語，卻向城頭罵漢人」。今次為了阻止修訂《逃犯條例》，漢奸們爭相去海外哭秦庭，央求外國政府介入，反而中央政府只是表明立場和態度，便被批評干預香港事務，破壞一國兩制，這到底是甚麼混帳邏輯？香港竟是誰家天下？都說反對派政客水平低，其實他們連基本事實也搞不清，連基本道理也說不明，一味胡言亂語，胡攪蠻纏，根本就是一群政治白癡，而不只是水平低這麼簡單。