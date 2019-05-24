在難民問題困擾全球之際，德國仍然願意對難民伸出援手，原因是不少德國人對納粹德國在二戰期間犯下的反人類罪惡仍心存愧疚，希望多做善事以彌補。但凡事過猶不及，如今德國連對涉嫌刑事犯罪者亦打開大門，就不能不令人感嘆德國人愛心爆棚得太超過，人道主義被濫用，變得是非不分、助紂為虐了。



前年棄保潛逃、遭法庭通緝的黃台仰、李東昇近日終於露面，親口證實去年已獲德國「難民庇護」。兩人均因參與一六年春節的旺角暴亂而被控多項罪名，是戴罪之身，而他們的同黨已紛紛獲刑，其中黃的親密戰友梁天琦被判六年，如果黃台仰未逃亡，相信其刑期不會比梁天琦短。他們不是因為政治信仰而被檢控，而是涉及縱火、飛磚、襲警、燒車等罪名，事件中共有一百多人受傷，大部分是警員，如果黃台仰們也是「政治難民」，可以獲得庇護，相信全世界的犯罪分子都拍爛手掌，爭相投奔大愛包容的德國而去。



對反中亂港集團而言，黃台仰獲得德國關照的消息不啻大赦綸音。須知道，他們正為港府修訂《逃犯條例》而苦惱萬分，坐臥不寧，尤其是漢奸黎，幹下這麼多傷天害理的事，過去因為有律政司充當保護傘，有恃無恐，但修例通過就不一樣了，若被引渡到內地受審，打靶都有份。如今德國的慷慨大度，好比漆黑中亮出的螢火，又好比快淹死的人看到稻草，絕望中出現希望。漢奸黎自己不諱言，反修例是最後一戰，暗示反對失敗就着草，德國不就是最好的落腳地之一嗎？



既然德國不介意做招降納叛的逃犯天堂，那就送佛送到西，好事做到底，將香港的政治垃圾、搞事分子、假難民統統收留去，如此一來，香港人樂得耳根清淨，港府少操些心，林鄭不會再被罵「八婆去死」，朝廷也樂得香港不再政治化，從此風平浪靜，真箇是皆大歡喜。