台灣的立法院在五月十七日「國際不再恐同日」，三讀通過「同婚專法」成為「亞洲第一」，同性伴侶可於五月廿四日開始向戶政機關辦理結婚登記，同婚平權運動三十年有成，彰顯眾生平等的人權原則，但是有關議題的爭拗仍然不休，反同團體醞釀提出公投案，準備明年初大選捲土重來，此外，朝野兩黨都有立委跑票，可能面臨是否要遭受黨紀甚至撤銷明年立委提名的重大處分。



「同婚專法」於上周五在立法院正式表決，民進黨黨團成員，有一位投下反對票、十二位不在席投票，十三人都是區域立委。國民黨黨團方面，雖然反對行政院版本，但採取開放投票，結果包括不分區立委在內，共有七位對關鍵條文投下贊成票。七名國民黨立委投下贊成票引發支持者反彈，有國民黨中常委提案主張撤銷七名立委明年參選的提名。國民黨黨團總召江啟臣表示，這項法案在黨中央始終未要求祭黨紀的情況下，立法院黨團自主的決策，自己會負責，立法院黨團不能夠接受這樣的羞辱。



從黨的立場來看，由於立委是經由政黨提名，代表政黨，必須要貫徹黨紀，但區域立委能否成功當選，由該選區選民投票決定，很多時候是靠個人的形象和在地區努力耕耘。台灣的民主選舉，政黨是主要的主導力量，黨員參選必先經政黨提名，如在黨內初選出局者參選，不是自行脫黨便是被開除黨籍。此次「同婚專法」引起的政黨內部是否祭出黨紀，或是撤銷立委提名，懲罰跑票立委，朝野兩黨內部都有不同意見。



關於「同婚專法」，國民黨立法院黨團立場是立委各自的選擇，不會祭出黨紀，黨主席吳敦義也明白定調，立法院黨團若未對表決做出嚴格規定，就不應該處分。如今卻有中常委提案要求懲罰支持「同婚專法」的立委。身兼中常委的國民黨立法院黨團總召江啟臣為此撂下重話：「為了捍衞黨團每一位同僚的尊嚴，我只能辭去政策會執行長與中常委的位子，拒絕到中常會報告。」有份投票支持同婚的國民黨立委李彥秀指出，支持是給予同志老有所終、相互扶持的權利，但絕非幫民進黨的條文背書。國民黨如果順着民進黨這樣的邏輯操作，恐怕更沒有辦法跟下一個世代對話。



黨意凌駕民意，已經是台灣政黨政治的「常態」，在野國民黨與執政民進黨，五十步與一百步之分而已。當下中國大陸，由「寡頭獨裁」回復到「一人擅專」，「一言而為天下法」，已無「黨大還是法大」的問題，但是台灣的民主政治發展卻因黨意凌駕民意而出現倒退，連唯一可以超越對岸的政治制度都變形走樣，台灣還剩下甚麼？