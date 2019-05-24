德國對兩名旺角暴亂案棄保潛逃的被告提供「難民庇護」，貽笑天下，但最可笑還是港府的反應。警方以案件已進入司法程序，不作評論；律政司司長鄭若驊再次龜縮，四度拒評事件；保安局局長李家超不評論個別個案，但不忘強調「棄保潛逃不是移交逃犯條例裏面一個罪行」，擺明拒絕引渡；特首林鄭同樣噤聲。回歸後竟有港人淪為「難民」，德國明顯將香港視同阿富汗等第三世界，林鄭顏面何存？



據報德國當局在一七及一八年間共接獲三宗港人尋求庇護的申請，最終黃台仰及李東昇獲批成為「難民」，屬香港史上首次，林鄭任內又為香港創下不光彩紀錄，令人慘不忍睹。最不堪的是，德國擺明打臉，港府竟然沒有一個官員膽敢發聲駁斥，國際城市、法治之區的威名蕩然無存，香港人可謂面目無光。



顯而易見，黃李二人乃刑事案逃犯，他們涉及的是破壞社會秩序的暴力行為，絕對跟政治迫害沾不上邊，港府不向德國政府問明理據並提出移交要求，反而任由兩件蛋散逍遙法外，堪稱咄咄怪事。整件事中，香港明明理直氣壯，偏偏一個二個高官顧左右而言他，一副作賊心虛的模樣，為甚麼？



說穿了，這就是港府恐洋懼外DNA深入骨髓的典型表現。面對金髮碧眼的洋人，洋奴劣根性自然發作，尤其是德國是歐洲第一大國，小小港府即使被對方踩上心口，點頭哈腰唯恐不及，大氣都不敢抖一下，簡直醜態百出。在這樣的情況下，港府哪裏敢據理力爭？



黃台仰等人已揚言要在《逃犯條例》修訂的關鍵時間走出來唱衰香港，不難估計，二人必會在外媒面前侃侃而談如何遭受政治迫害、如何受到不公平審訊、如何被剝奪人權、逃犯修例如何可怕等等，修例阻力勢必更大，反對派氣燄更加囂張。港府不敢出手，難道連中央政府都可聽之任之？