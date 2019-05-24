昨日提到華爾街是美國總統特朗普的命門，中國想短暫打擊美國股市，也不一定須動真格，市場最是敏感，你虛晃幾槍，作個姿態，說不定他們就會有大反應。不可不知，美國股市佔國民生產總值兩成多，影響甚大，中國政府若能設法唬嚇幾下，讓道瓊斯指數下跌百分之二十，進入熊市區，白宮便再硬不起來，中美貿易談判恐怕就能順利多了。



中國持有約一萬一千億美元的美國國債，短期內急售出一千億美元，先行震動市場，然後對外公布，因為貿易戰使中方需要更多外匯，未來可能會再將半數國債放售，但實際上不要再售了，市場最怕不確定因素，你將武器束而不發，投資者人心虛怯，就會紛紛避險，美國的金融市場便要受壓。



不過，中國對外一定要裝作迫於無奈的樣子，以受害者的姿態出現，聲言所做一切都只是為應付白宮的無理打壓，千萬不要激起美國人同仇敵愾之心，反而要爭取他們的同情。所謂「哀兵必勝」者，就是這個道理。



美資企業每年在華賺取三千八百億美元的利潤，超過中國對美的貿易盈餘。但是北京不宜用行政手段截殺美企的業務，因為此舉可能會違反世界貿易組織（WTO）的規則。其實，只消掀動國人情緒，讓民間發起抵制美貨的聲音，再由一些學者發表預測，說貿易戰長期下去，可能會讓美資失去世界上最大的市場。最終中國人也未必真要大量罷買美貨，只要發出這種訊息，在華有大量利益的美企便要受壓，進而會反映在華爾街的股價上。



再大膽一點的，中國可以用跟盟友共患難為名，各派幾艘軍艦去支援正受美國欺壓的伊朗和北韓，再向外國通訊社發放幾張兩國軍艦對峙的照片。政治、經濟氣氛如此嚴峻，要讓道指跌兩成就未必太難了。兩國對弈，其實就是一場攻心戰。