中美貿易摩擦消息滿天飛。美國據報不滿中美貿易談判停滯不前，因而對華為實施打壓措施。據悉，有安全部門官員仍擔心，特朗普會以放寬華為禁令來換取更廣泛的貿易談判成果。事實上，從種種迹象看，單純解決雙邊貿易逆差，並沒有觸及長久威脅兩國局勢的結構性問題。



特朗普要令美國再次強大，他早前揚言在其任內，絕不容許中國超越美國成為世界第一超級強國，其人之狂妄，有時真令人失笑。阿哥，你在任得幾耐呢？即使明年大選你又勝出再做多四年，相信中國都未必咁快會成為世界一哥！有網民便引用佛家偈語：「山上青松山下花，花笑青松不如他；有朝一日冰霜降，只見青松不見花。」究竟中國是否青松而特朗普是否花，時間自有定論。特氏對中國的打壓，已赤裸裸毫不掩飾要打殘中國的科技發展，尤其是5G技術等。



被公認為華爾街最具影響力的經濟學家之一的羅奇，最近撰文《從貿易戰到冷戰》指出，華府對中國的攻擊，已經去到一個全新水平。美國共和黨和民主黨在許多政策上意見未必一致，但指摘中國是造成美國經濟困境的罪魁禍首，卻成為美國政界的共識。今天美國對中國的攻擊，已經遠遠超出了一九八五年對日本的打擊，即所謂的「廣場協議」，令日本經濟停滯幾十年。



羅奇舉了很多實例，證明美國的鹵莽，譬如二○一七年底特朗普的減稅便不合時宜，因為直接導致國內儲蓄進一步低迷；在不解決儲蓄問題的情況下清除一部分貿易逆差，只意味着貿易將從中國轉移到其他外國生產商手中。不過，由於中國是美國成本最低的外國供應商之一，意味貿易轉移必然會流向成本較高的外商，這就相當於在美國消費者頭上增稅。特朗普一味抹黑中國而缺乏大國應有的承擔，好心佢認真照照鏡子，在自己身上找錯漏啦！