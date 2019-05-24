中國的官員腐敗比例究竟有多大？這是一個爭論不休的話題。按照外界的看法，以及老百姓的觀感，叫作「挨個槍斃，有冤枉的；隔一個槍斃一個，有漏網的」。當然，官方一直的口徑是：幹部隊伍總體是好的，腐敗只是極少數。



五月十七日，中紀委官網發布消息，陝西省生態環境廳廳長馮振東涉嫌嚴重違紀違法接受調查。本來，這幾年公眾對於官員被抓已經是審美疲勞，省部級大老虎已經見怪不怪，何況只是一個廳長。不過，馮振東還有另一個特殊身份，他還是全國百名優秀縣委書記之一。



二○一五年六月底建黨紀念日前夕，中共曾經高調評選了全國百名優秀縣委書記（實際共一百零二人），並在北京舉行了隆重的表彰，且譽為「一線總指揮」，作為後備選拔幹部儲備庫，時任富縣縣委書記馮振東就是其中之一。有了優秀書記的光環，馮振東也確實猶如坐上了直升機，短短兩年半，由正處而副廳而正廳。但好景不長，在環境廳廳長任上坐了一年多便被拿下。



從二○一五年至今不到四年時間，這一百零二人中，已經有八人落台。除了馮振東，還包括時任江門市蓬江區委書記王積俊、河北邯鄲縣委書記何志剛、涿鹿縣委書記陳崗、山東泰安市岱岳區委書記王永征、新疆英吉沙縣委書記高新春、寧夏西吉縣委書記馬志宏、青海門源縣委書記董金明。可以說遍布全國各地，沿海發達地區和西部貧困山區都有。



當然，按照現在內地處理問題幹部的「四種形態」，不單單只有審查判刑一種方式，還有一些程度稍輕的被調崗閒職，發配貶謫；百名優秀縣委書記中，已有五人受到這種處理。譬如，貴州遵義縣委書記曾瑜，還是二○一五年表彰大會上發言的五名書記之一，堪稱無上榮耀，二○一六年晉升為貴安新區管委會常務副主任（正廳級），但去年底被調任貴州省殘聯巡視員，仕途提前完結。



總結來看，一百零二人中，共有十三人被處分。照理來講，這百人是官方從全國層層篩選出的甲級樣本、門面群體，經過了多方調查核實，可以說已經是中國最優秀、最廉潔、最有政績的官員了。而就在這樣的樣本裏，腐敗比例尚且超過一成，且被查處區間還不到四年時間，真是莫大的諷刺。以此類推，那些素質和政績遠不如這百名書記的其他官僚，腐敗程度又該有幾何，就不言自明了。從這方面說，百名書記提供了一個難得的分析樣本。



往好處想，官方對這些欽定的優秀書記痛下殺手，不護短，不掩蓋，確實體現了反腐的高強度，震懾力也不可謂不大。但另一方面也可以看出，在巨大的尋租空間和利益蛋糕面前，沒有有效的監督制約制度，單靠運動式的反腐，終究抵不過龐大官僚機器的陳舊銹蝕。



不查都是孔繁森，一查都是王寶森。即使腐敗短期之內被一定程度的強力壓制，也不難想像未來一旦有所鬆動，反彈力將會有多大，甚至可能會失控到無法收拾的地步。