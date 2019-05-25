神州觀察：權貴二代仕途坦　寒門子弟謀生難

官二代享盡資源，窮二代無人搭理，在中國社會早已見怪不怪。近日內媒有關「二十九歲女行長掛職副縣長」報道，持續引發社會各界廣泛爭議，輿論普遍感嘆，「盛世亦生不逢時，拚才不如拚個爹」。



據報道，九江銀行湖口支行廿九歲女行長楊沁，掛職出任九江市湖口縣副縣長；從簡歷上看，她沒上過高中，直接進入一家旅遊學校花五年讀到大專學歷，十九歲畢業在銀行做櫃員，短短十年間，楊沁從普通櫃員做到副縣長。但輿論發現，其一飛沖天的背後，原來其父親楊勇，是九江金融控股集團董事長，曾任九江銀行最大股東的九江市財政局副調研員。



本來廿九歲擔任副縣長也無可厚非，但在本科生遍地，博士碩士都難以求職時，一個旅遊大專生一飛沖天，自然難以服眾。尤其是其父有數百億資產，是地方政府趨之若鶩的財神爺，當中的權力交易，不難想像。



不怕官員太年輕，就怕官員有背景。事實上，真正令公眾質疑的不在年齡，而是背景。近年來，年輕官員層出不窮，最年輕市長、最年輕縣長等，如雨後春筍般冒出，但幾乎每次都伴隨着一些猜測甚至質疑。



公眾質疑最多的，無非三點，包括年齡小、家庭背景神秘、提拔程序是否合規等。這些疑問，恰恰各地都不敢多解釋。最有力的說法，就是所謂「幹部年輕化」，「符合中央精神」。例如不久前，福建福清市一名九○後女副市長，中學大學都在美國上學，回國後讀了一個北京大學「博士」，就輕鬆當上了富裕僑鄉的副市長，就是如此「解釋」。



當今中國，有能力在美國完成中學和大學學業的女孩，不是富家女就是官二代，該女副市長不是權貴又是甚麼呢？同樣是北大畢業的高材生，沒有背景，只能當豬肉販。顯然，中央提出的「選拔年輕優秀幹部」的有關要求，或已成為權貴二代進仕為官的最佳捷徑。



悲哀的是，內地大學畢業生人數年年創新高，但工作崗位卻未見增加，諸多無背景和靠山的平民子弟就業無門，反觀權貴二代、三代們，不僅早已定好崗位，邊工作邊進修，奔馳在仕途的快車道上，甚至連當官也僅僅是他們的「社會實踐」而已。



內地貧富差距持續擴大，階層分化日益懸殊，權貴通吃一切，在社會競爭中佔盡先機，靠的不是聰明才智，而是朝中有人。權貴子女一個個年紀輕輕就奔上仕途，等待他們的是錦繡前程和平坦寬闊的人生，而寒門子女卻要在社會底層絕望掙扎，品味着生活的艱辛，苦度時光。一個愈活愈精彩，一個愈活愈無奈，兩相對照，再次印證中國夢只屬於權貴，平民只是癡人說夢！



