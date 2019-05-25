正論：仲裁申報含糊不清　為官處事黑白不分

人無恥，便無敵。律政司司長鄭若驊上任以來醜聞不絕，情節一次比一次惡劣，最新一宗，涉嫌私下參與有薪仲裁案而沒有申報，疑觸犯公職人員行為失當罪。做官黑白不分，做人含糊不清，鄭若驊一路走來，知法犯法始終如一。



鄭若驊去年一月上任，獲特首林鄭月娥破例准許繼續處理六宗仲裁案，藉口是該些案件「接近完成」及「已完成審理」，數月內就可結束。然而傳媒揭發，鄭上任後仍有參與三宗仲裁案，這些案件不但不是已完成審理，上任時甚至未開始審理，有「秘撈」之嫌。正如立法會議員指出，倘該三宗案件不屬已獲批的六宗個案之內，即鄭沒有申報，存心隱瞞；如屬獲批案件，也須解釋為何進度與當時的描述不同。



醜婦終須見家翁。面對群情洶湧，鄭若驊不得不在鏡頭前解畫，可惜卻是含糊其詞，愈描愈黑，僅稱已辭任相關案件的仲裁員，現已沒有處理任何仲裁案，案件進度與她有否參與並不掛鈎，但對於三宗案件是否獲批、有沒有向行會申報等關鍵問題，始終不肯正面回答，顯然心中有鬼。果不其然，捱至晚上鄭終於承認其中一宗案件沒有申報，卻又死撐毋須申報，皆因已遞交辭任仲裁員信件云云。



見過無恥的，未見過這麼無恥的。身為律政司司長、中央政治任命官員，操守理應比白紙更白，但鄭一再捲入利益衝突，視法治和規矩如無物。若事後遞交辭任信件也成免責理由，那麼申報制度還有沒有必要存在？其他公職人員是否也可有樣學樣？



事實上，鄭若驊為人之貪得無厭、齷齪不堪，打從她上任第一日被揭發豪宅僭建開始，全港市民都看得一清二楚。她先是對僭建砌詞狡辯，到了瞞無可瞞則大搞自我特赦、大義滅親，事件最終以只控其夫並被輕罰二萬大元草草落幕。這還不止，鄭若驊隱瞞僭建地庫申請按揭，涉嫌欺詐銀行，先後遭多名政客向廉署作出舉報。其民望一洩如注，長墊司底，豈是無因。



當然，要數最顛倒是非、黑白不分、令人嘩然，必然是充當反對派的司法保護傘，尤其是黎智英被賜予「免死金牌」，屢獲放生。由政治黑金案到佔中案，再到恐嚇東方報業男記者案，莫不如是，律政司一時說「證據不足」，一時又說「證據太多」、「告一段落」，再不然就是使出拖字訣。君不見，黎智英恐嚇記者案距今接近兩年，有圖有片鐵證如山，儘管東方及受害記者先後十二次致信查詢案件進展，律政司一樣以各種官腔廢話敷衍，告或不告，模棱兩可。有人質疑，鄭若驊其身不正，授人以柄，為了自救不惜犧牲法治，與反對派達成政治交易，顯然不是無的放矢。



法之不行，自上犯之。一個徇私枉法、庇奸護淫、誠信蕩然的高官，任何民主地區都不可能容忍，即使不被法律制裁，也要引咎辭職，偏偏鄭若驊若無其事，港府置若罔聞，香港法治淪喪，何足為奇。不查，不足以平民憤，今次事件絕對不能不了了之，廉署必須徹查！



