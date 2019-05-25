功夫茶：魚生飯驚現蟲蹤　食不安市民惶恐

古人話「民以食為天」，對於今時今日香港人嚟講，應該改為「民以食為驚」就差唔多，美食當前，點知一啖咬落去「加料」贈送意外驚喜，小強蟲蟻任君享用，你話唔驚就假。



呢嗱，話口未完又嚟料喇。網上最近瘋傳一段約二十秒短片，只見一條活生生嘅幼蟲喺飯嘅魚生裏面游來游去，睇到人毛管都戙埋。有女食客懷疑自己食咗，「想死咁滯」。咁又係吖，如果閣下咁唔好彩遇上呢一幕，肯定三日隔夜飯都嘔番出嚟。



當然喇，惡心事小，病從口入先至大鑊。正如有學者指出，魚生本身已經有較大機會受到污染，海洋水質、儲存溫度以至砧板、刀具等消毒清潔唔徹底……任何一個環節處理不當，分分鐘都會出事。咁都未算吖，食用未經徹底煮熟嘅三文魚有機會感染海獸胃線蟲或者裂頭絛蟲，嚴重者甚至可能胃穿窿，問你怕未！



話時話，魚生驚現蟲蹤，今次已經唔係第一劑。消委會早前抽查市面吞拿魚同三文魚樣本，結果發現有蟲，呼籲市民購買刺身後要立即進食，千祈唔好放過夜，實情係好多時食肆入嘅貨本身已經有問題，消費者固然要打醒十二分精神，但最重要仲係食安中心官老爺加強巡查執法，幫市民把好關。



唔講猶自可，一講把幾火，唔知食安中心班官係咪食錯嘢搞到腦生蟲，佢哋出名冇神經兼冇靈魂，檢驗魚生固然假手於消委會，含超標殘餘除害劑嘅蔬菜賣通街，一樣要靠大學實驗室向市民示警。鬼咩，連審計署都頂佢哋唔順，狠批佢哋抽驗食品馬虎兒戲、檢測食品欠缺效率等多宗罪，就知班廢柴食塞米。



事實勝於雄辯，近年食安事故不絕如縷，三聚氰胺奶、孔雀石綠魚、蘇丹紅蛋以至坑渠油，有邊次唔係周邊地區爆到七彩在先，食安官僚急急補鑊在後？市民「食得安心」冇份，「食得憂心」就有之，「食安中心」變「食險中心」，簡直吹脹。換轉喺古時，肉類因為腐壞等因素導致老百姓中毒，問題食品全部要銷毀之餘，店家同主責官員都會受到等同盜竊犯嘅處罰。以家陣食安中心人員嘅表現，睇怕都係時候移師去赤柱辦公咯！



見微知著，食安中心把關不力，只係食環署胡混度日嘅縮影。第樣唔講，淨係成個香港藏污納垢，烏煙瘴氣，以致鼠輩橫行，惡疫頻傳，已經罪該萬死。高官們近排落力演出滅鼠騷，大有畢其功於一役嘅架勢，政務司司長張建宗更加實牙實齒話「過街老鼠一隻都唔放過」。計功夫茶話齋，班廢官高薪低能，食嘢唔做嘢，做嘢打爛嘢，本身咪就係大大隻人形「官倉老鼠」囉！



