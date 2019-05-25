產評：強美元利刃架頸　幣策鬆緊陷兩難

踏入第二季後，美匯指數曾觸兩年高位，冷不防美國突然發難，加關稅之餘更全面封殺中國重點高科企業，不但令中國貿易陷入苦戰，更威脅着整個新興市場的穩定。事實上，市場化之下，股、匯聯動性增加。美元持續強勢，中國就如被利刃架頸，一方面匯市和股市承受壓力，另一方面出於防範流動性風險的考慮，貨幣政策調控進退兩難。眼前又快將進入資金緊張的季節，能否安度半年結，令人憂慮！



無可否認，季內強美元行情背後有一系列良好的經濟數據支持，包括美國通脹壓力不大，就業市場穩定，零售銷售及地產市場穩步向好。近期中美貿易矛盾急劇變化，對當地消費及企業投資雖添上不明朗因素，但環顧全球，歐元區經濟不振、英國脫歐一團糟、高息貨幣在減息潮下遇沽壓，新興市場貨幣再現貶值暗湧，無一樂土，資金最終還是選擇流入美元避險。



近月多種外幣紛紛下跌，人民幣亦不例外，而今浪貶值潮與A股的跌市有着明顯的關聯。問題是，中央若採取更寬鬆的貨幣政策力挺經濟，匯率必然向下。出於匯率穩定的考慮，貨幣政策自然難有太大作為。故見內地四月份人民幣新增貸款遜預期，實不意外。



若美國再度在貿易問題上施壓，加劇中國的走資潮，人民幣的貶值壓力確實不容低估。五月還餘一周，迎來是六月底流動性偏緊的半年結，人民幣兌每美元「七算」是一個重要心理關口，一旦失守，足以引發跨境資金大挪移。且別忘記，過去多年中資企業借下大量美元債，若人民幣崩圍引發違約潮，勢必觸發信貸危機和金融系統性風險。



未來一個月，相信中國官方會以外匯儲備來為人民幣托價「保七」，可此舉同時會令內地流動性更趨緊張。在兩難局面下，近期中港股市氣氛低迷，不無原因。



與其說人民幣貶值是中國應付貿易戰的最強武器，倒不如說美國精心部署以大型稅改催谷經濟，再開打貿易戰，並在談判進入關鍵期祭出「強美元」殺着，配以關稅和各項封殺中國科企的措施，來威逼中國在談判桌上讓步。目前要有心理準備，下月底G20峰會召開前，強美元格局不會有太大變化，中國股匯穩定將備受考驗。



大局如斯，再次顯示美國在這場貿易戰、科技戰和金融戰上有縝密周詳的部署。中國要化解這場危機，除了作出適度的讓步，真正的「王牌」，也許就是「時間」二字！



