世界視線：中東緊張關頭　難料誰先出手

舉世關注中東局勢，美國伊朗恐會重演波斯灣戰爭，雙方現時瀕臨擦槍走火，只要第一槍鳴響，炮火便會連珠爆發，揭開戰幔。美國被視為施壓的一方，自然是最有可能先出手。先有航母戰鬥群及轟炸機部隊派進波斯灣，之後不斷放風增調軍力往中東，甚至有傳人數達十二萬。若五角大樓是由鷹派的國家安全顧問博爾頓及國務卿蓬佩奧主宰，恐怕早已揮軍直搗德黑蘭，但現在話事人是特朗普，美國會否先動手，存在頗大變數。



眾所周知，特朗普做總統仍不改商人本色，行事只看利益，有利可圖便認親認戚，像沙特阿拉伯及以色列做他口中「邪惡」的事應該不比伊朗少，依然當作盟友看待。只要還有談判空間，商家不會正式翻臉，特氏屢次表示不想開戰，新近署理國防部長說了聲考慮增加中東軍力，旋即被特氏摑了一巴。近年積極海外撤軍，完全都因一個「錢」字，過往中東戰事，盟友或多或少都有支援分擔費用，這次歐洲方面絕不認同向伊動武，美國獨力打這場遙遠的硬仗，不合乎特氏經濟原則，若美軍先動手，極有可能是背後有人出錢出力。



誰最想見伊朗被打垮？遜尼派沙特在宗教層面與石油利益方面都與什葉派伊朗誓不兩立，最近沙特油輪及輸油設施連番遇襲，令局勢更加緊張，若再有同類事件發生，沙特隨時會採取報復行動，到時一定會拉美國上轎。還有伊斯蘭世界的世仇以色列，近年跟着美國陣營，與沙特化敵為友，在中東最強敵人只剩下伊朗。以往怯於伊朗核威脅，只在戈蘭高地及敍利亞境內衝突，不敢越雷池半步。現在大好機會一舉殲敵，不能抹殺以國搶先在背後捅一刀，伊朗還以顏色，美國便不得不出手。



兵不厭詐，近日連串偷襲事件，可能有人渾水摸魚，乘機挑起事端，坐收漁人之利。德黑蘭肯定不會懷疑特朗普的「滅國」威脅，亦絕不會相信特氏不願開戰的言論。伊朗勢孤力薄，本來是最不想出手的一方，可是國內強硬派抬頭，為捍衞尊嚴看來不惜與美軍玉石俱焚，稍有風吹草動，波斯彎刀出鞘便無法回頭了。



