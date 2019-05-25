美國總統特朗普似乎拚了一切來要壓倒中國電訊設備製造商華為，利用美國的市場、政治和金融勢力迫使其他國家和企業與華為斷絕交易關係。歐洲似乎在德國和法國的支撐下不太願意聽從，特朗普現在便借G20在日本開會，藉訪日直接施加壓力，迫使日本企業停止與華為交易。由於日本政府與日本企業慣常聽命於美國，特朗普的施壓有了效果。相對於歐洲企業，華為與日本企業零部件供應關係更深。日本企業供應給華為的商品佔中日貿易的百分之四至五，數額不小，比重也高，華為也正在開拓日本的手機市場。特朗普親自出馬來圍堵華為，顯然志在必得，也反映日本與美國的附庸關係。



不過，日本企業雖然聽命，自身的損失卻大，日本企業供應給華為的商品並不容易能找到替代買家，故此對日本企業本身會構成巨大的傷害。特別是日本這些企業近年已陷困境，電子通訊最終產品以至主要的零部件已被中國、南韓以及台灣的企業節節逼退，所僅餘的關鍵的零部件，也集中依賴華為及其他中國企業的採購。這次日本企業聽從特朗普指揮而中斷給華為的供應，一來促使中國其他企業可以集體反制裁，取消採購；二來中國政企聯手開發，使資金和技術雙密集的產業可迅速轉變為進口替代。相反，日本原有企業失去中國市場銷售的收入，使其資金鏈受損，將無力再投資來推動技術與生產工藝的發展。SHARP（聲寶）的LCD產業失敗便可大面積地重現於這些日本企業上，日本高技術產業的全面崩潰便近在眉睫。



日本與企業附從美國的指揮大棒，事實上已變成習慣反應。第二次世界大戰被打敗、一九八五年第二次被打敗，日本已經失去抗爭的勇氣與意志。但是，這不等於日本會絕對臣服於美國，日本是崇拜勇者的國家，中國的經濟奇迹已令日本社會驚愕；中國軍力和國防技術的突飛猛進也使日本羨慕不已；「一帶一路」的大格局與進展亦使日本企業雀躍。特朗普對中國、日本、歐洲的咄咄逼人，一方面凸顯美國的蠻橫，破壞了日本一直以來推崇的國際制度與規矩；另一方面，日本也看到美國蠻橫背後實際是力有不逮，這樣的欠債經濟，靠金融泡沫而不是實在的科技和效率的競爭力，終不可長久。



特朗普壓迫日本，是害怕中國和日本雙方聯手。可是美國的壓迫與日本現時經濟困境、人口衰減危機結合起來，日本最終便不得不反抗。日本有一個說法是待特朗普連任後，在二○三○年時美國經濟便會崩潰。有這樣的預期，代表日本已經開始探索與中國、歐盟等合力抗美的途徑。