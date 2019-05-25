在中美貿易戰陷入僵局，北京按照早已定好的兩手準備，對美展開反擊之際，習近平帶着國務院副總理劉鶴考察了江西「中國稀土基地」，並召集山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南六位省委書記和國家發改委主任何立峰，聽取工作匯報，強調中國面臨的國際形勢日趨錯綜複雜，要清醒認識國際及國內各種不利因素的長期性、複雜性，妥善做好應對各種困難局面的準備。習近平還說，要謀定而後動，厚積而薄發。就在這時，全國政協主席汪洋會見香港一個商會時也說，要做好中美貿易戰長期進行的準備。



眾所周知，稀土是重要戰略資源，是工業和科技產品不可缺的元素，且不可再生，中國稀土的全球市場佔有額約百分之九十三，美國基本上要依靠中國進口。中美貿易戰一開始，輿論和專家皆指出，稀土是中國反制老美的一張王牌，用稀土反制老美比老美用晶片打擊中國厲害得多。然而就像手中還有許多反制工具，北京在貿戰初期絕不宣之於口一樣，對稀土中方也絕口不提，中國由得特朗普大吹大擂老美有多厲害，「打貿易戰很快就贏」。



北京根本不屑和這等輕狂之徒鬥嘴玩，他老哥張開大口要讓全世界看到內有幾條肉絲、幾粒米，不是很可笑嗎？當然，老美不會不知稀土有多重要，只是他們低估對手、輕視對手，以為中國不能、不敢把他們怎麼樣，而中國的以弱示人，更讓老美驕橫自大得找不到北。



現在，老美碰了大釘子，中國各方面反制工具也逐一亮出。習近平考察稀土基地，就是明確發警告，貿易戰若雙輸，老美的輸面和損失夠他喝幾壺！只是警告歸警告，亮傢伙歸亮傢伙，老美當然也不會那麼「順攤」，中國更不會把反制老美的寶只押在稀土上。



山姆大叔既然將中國定性為「最大的戰略競爭對手」，既然認為中國的崛起已嚴重威脅了他的全球霸主地位，既然認為中國的制度和發展道路和他的所謂「普世價值」不能並存、勢不兩立，那麼這場貿易戰引發的國運戰就不是短期能了的。大家都已「謀定」，都在「厚積」，要「大戰三百回合玩耍」也。