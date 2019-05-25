中美對抗全面升級，從經濟、貿易、金融到政治、軍事、外交、科技、文化等領域，美國全方位打壓中國，愈來愈歇斯底里，愈來愈蠻不講理。然而奇怪的是，有些中國人至今依然不願或不敢面對現實。美國麻省理工學院零錄取中國留學生，史丹福大學甚至取消中國大陸面試，不少中國家長如喪考妣，竟反過來質疑中國政府，抱怨為何要打貿易戰。在這班人看來，只要中國乖乖聽從美國指揮，不要還手，美國就不會再針對中國，他們的子女就有機會入讀美國名牌大學，他們日後也就有機會成為美國公民。



數十年來，中國面對美國的欺壓總是逆來順受，除了因為實力不如人，也有恐洋懼外的基因作祟，更有投鼠忌器的難言之隱。包括許多高官在內的精英階層紛紛將子女送往美國留學，然後轉移財產，入籍美國。他們以為美國是天堂，是避風港，殊不知自己已成為華盛頓手上的人質，用來敲詐和勒索中國。華盛頓想對付哪個中國人，隨時可以凍結和充公其在美國的資產，甚至可以跨境拘捕，誰敢不聽話？明乎此，就知道為何中國對美政策總是軟弱不堪，不少高官把柄被人抓住，身在漢營心在曹，根本不由自主。



所以說，堡壘最容易從內部攻破。中國的事情往往就是壞在內部，不怕美國全面打壓，最怕有人吃裏扒外。現在美國名校紛紛將中國留學生拒之門外，連學者交流也不歡迎，等於打破了部分中國人移民美國的夢想，對中國來說這是好事而不是壞事，起碼可以減少資產和人才流失，也可以減少吃裏扒外的裸官。



說來說去還是這句話，求人不如求己。遏制中國已成為美國基本國策，中國政府妥協退讓也好，中國家長如喪考妣也罷，都不可能令華盛頓改弦易轍。相反，只要中國自尊自強，堅定不移地走好自己的道路，做好自己的事情，就有能力對抗任何欺凌和打壓。