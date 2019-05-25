戰國末年，據說有一個負責管理官家糧倉的年輕人，每每見到倉中老鼠慢條斯理地吃着糧食，養得肥屍大隻，毛色光亮，見到人也不害怕；倉庫不遠處有個茅廁，廁中的老鼠個頭瘦小，渾身骯髒，見到人就嚇得逃跑。同樣是鼠輩，官倉鼠飽食終日，養尊處優；而坑渠鼠活得齷齪，提心吊膽，年輕人由此悟出「人生如鼠」的大道理──最重要的是你處在甚麼平台，因此他拚命鑽研，終於成為一人之下、萬人之上的宰相，他就是幫助秦始皇統一六國的李斯。



李斯完成了一個基層小吏到臣相的「屌絲逆襲」，這個勵志故事並不只是一個故事而已，而是影響着幾千年來的中國社會，一國兩制下的香港也不例外。



香港去年爆發全球首兩例人類感染大鼠戊型肝炎，上月又爆發三宗，港府如夢初醒，宣布新一輪為期三個月的清潔行動，小肥張司長更面帶微笑發出動員令：「不可以放過一隻過街老鼠」。於是乎，全港十八區行動起來，廣州鼠王再度應邀來港獻技，有志區議會選舉的人士積極捉鼠，食環署轄下防治蟲鼠組也要引入外國滅鼠新科技，相信在一輪嚴打之下，坑渠老鼠將被部分消滅，起碼是暫時避風頭，不敢再成群結隊、大搖大擺周遊鬧市，激起公憤了。



問題是，為甚麼香港鼠輩猖狂，與老鼠相關的瘟疫不斷？原因就是食環署官僚無德無能，胡混度日，日前更被揭發用紅蘿蔔為餌誘鼠，難道香江老鼠都想減肥，變成了素食的兔子，而不是最喜歡香噴噴的叉燒？官老爺連老鼠的基本常識都不懂，難怪捉鼠不成反養鼠，防治蟲鼠組應更名為「養護蟲鼠組」。



自古以來，人們就痛恨那些靠納稅人血汗養活卻不為納稅人服務的官老爺，稱之為「官倉老鼠」，香港被搞得烏煙瘴氣，民怨沸騰，就是官倉老鼠太多，而一味庇奸護淫、葬送法治的律政司司長鄭若驊，則是其中表表者。