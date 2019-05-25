房委會一次過推售六個居屋屋苑，共四千八百多個單位，以市價五九折發售，日前開放參觀及派發申請表人山人海，首日派出表格多達三萬三千份，比去年大增四成，由於僧多粥少，抽中的機會如中六合彩。



特區政府拓土建屋口惠而實不至，興建公屋從未達標，平均每年興建公屋不到二萬個單位，輪候的基層人士接近三十萬，平均輪候時間由三年上升到五年半。合資格申請公屋的都是低收入基層人士，輪候期間要有瓦遮頭，非得捱貴租，過的是只求生存不能發展的生活。此外，還有約二十萬人住在環境極其惡劣的劏房。



根據多項國際調查，香港人是以全球第二十七位的收入水平，支撐着世界第一的私人樓價及租金，尋常一個兩房單位，售價約一千萬元，絕非一般打工仔所能承擔，即使月入五、六萬的中產人士也只能望樓興嘆。所以，四千多個新居屋單位推出，數以萬計買不起私樓的市民前仆後繼，領表「打崩頭」，預料今次會有六十倍的超額認購。



說到這裏，想起兩位唐朝詩人的故事。



杜甫詩作《茅屋為秋風所破歌》，其中「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏」句傳頌千古。詩人落難棲居茅屋，誰知秋風破屋、床頭雨腳如麻，在徹夜難眠、感慨萬千之餘，寫下了這首歌行體的古詩。「自經喪亂少睡眠，長夜沾濕何由徹！安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏，風雨不動安如山！嗚呼！何時眼前突兀見此屋，吾廬獨破受凍死亦足！」詩歌末段更充分顯示杜甫的高尚人格，由自己的困境而想到了千千萬萬和自己一樣的「天下寒士」，希望能為他們找到千萬間廣廈，使他們能免於遭受自己的苦況，乃至自己一個人凍死也在所不惜。



特首林鄭和運房局局長陳帆恐怕沒有讀過這篇悲天憫人的詩歌，即使有讀過，但是沒有住過茅屋、木屋，加上沒有同理心和同情心，對杜甫「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏，風雨不動安如山」的胸懷，又如何能有所感呢？



詩人白居易也有「居大不易」的故事。《唐摭言》卷七：「白樂天（白居易字樂天）初舉，名未振，以歌詩謁顧況。況謔之曰：『長安百物貴，居大不易。』及讀至《賦得原上草送友人詩》 曰：『野火燒不盡，春風吹又生。』況嘆之曰：『有句如此，居天下有甚難！老夫前言戲之耳。』」



香港樓價、租金，貴絕全球，更加是全球生活費用排行榜之中，生活費最昂貴的十個城市之首；可見香港是名實相副的「居大不易」。然而，香港貧富懸殊也屬於世界第一，「居大不易」更見悲情！