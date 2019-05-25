香港淪為老鼠樂園，大鼠戊肝隨時成為風土病，全城聞鼠色變，然而港府滅鼠依然做騷咁做，所謂的全城清潔行動、「過街老鼠一隻也不放過」，不外乎洗洗街、放放鼠餌。最敷衍的是食環署用紅蘿蔔、番薯引老鼠，事倍功半，幾天也捉不到兩隻；反觀滅鼠專家教路用叉燒引老鼠，一晚捉兩隻。事實擺在眼前，港產官僚智商低過老鼠，鼠患怎麼可能解決？



難得食環署官僚還死撐，指通過觀察番薯上的咬痕深淺，可計算鼠患指數；反而用叉燒做餌捕獲的老鼠不會計算在內，此舉符合科學實證，獲世衞認可，是世界主流評估方法云云。哈哈，見過可笑的，未見過如此可笑的，用這種自欺欺人的方法計算鼠患指數，根本不能反映現實，何況一處鄉村一處例，外國先進地區的鼠患哪有香港嚴重？在這樣的情況下，怪不得本港鼠疫爆完又爆，鼠患指數卻不升反跌矣。



食環署弄虛作假已非首次，多年前登革熱大爆發，誘蚊產卵器指數竟屢創新低，多區都錄得「零紀錄」，原來食環署人員要求承辦商在採集誘蚊產卵器前「大清洗」，干擾指數造假；這還不止，去年黃大仙和長洲不斷出現登革熱個案，食環署又被踢爆誘蚊產卵器沒有覆蓋重災區，形同虛設。



香港自詡國際城市，鼠患卻堪比第三世界，更成為全球首宗大鼠戊肝「發源地」，簡直羞恥。這除了港府滅鼠不力、食環署敷衍塞責，也跟市民欠缺公德心脫不了干係。別看香港人均教育水平不低，但亂拋垃圾、胡亂排污、以鄰為壑的心態比比皆是，加上人均垃圾量冠絕全球，居住環境擠迫，如此種種，俱為「養老鼠」提供有利條件。



說到底，老鼠可不是吃素的，滅鼠關鍵是當局有沒有用心去做，繼續得過且過，鼠患肯定永無解決之日。對於沒有公德心的市民，則一律鐵腕檢控，治亂世用重典，別無他法。