世界歷史上恐怕也不容易重複這樣一齣鬧劇，堂堂世界第一大國，在沒有提供具體證據的情況下，公然指控一家私人企業，並且傾全國之力去對付該公司。但看樣子，人家早有準備，美國想截殺，卻不一定截殺得了。這家稱為華為的中資企業，肯定可以載入史冊。



日前，華為創辦人任正非接受訪問，在這場一個大國對一家公司的戰役中，大談他的感受。任先生表現出一副氣量寬宏、寵辱不驚的樣子，華為是中國企業中的佼佼者，該公司表現的能力與氣度，正是我對未來中國的期許。



中國是一個大國，大國的政府與國民，就應表現出不凡的胸襟與度量。任正非十分豁達，他受訪時不忘感謝過去三十年來，美國企業對中國、對華為的教導和幫忙。不忘恩典、不念舊惡，正是中華民族的優良傳統，近年部分中國人遺忘了我們的傳統美德，變得有點小家子氣，不再有昔日天朝大國的氣魄。



中華民族很懂得居安思危，華為亦一直保持這種精神，任正非說早年看過一部名為《2012》的荷里活電影，講述地球面對突然而來的大災難時，部分人如何用方舟自救。此事啟發出任先生要替華為打造「方舟計劃」，為公司遭外力全面封殺做好準備，所以他斷言美國的打擊非但毀不了華為，反而會讓它更壯大。



如果我們相信任正非在訪問中是句句出自肺腑的話，那我就更欣賞他口中華為表現出的磊落態度。任先生說華為過去、現在、未來，都不曾也不會將客戶的資訊向政府通報，如果有一天受到逼迫，他寧可去坐牢。



事實上，未來的中國有可能會成為世界第一大國，要領導全球，要長治久安，就要建立一個君子國度，能夠堂堂正正地站在陽光之下，不要像今日的美國般齷齪、醜陋。在華為身上，我見到未來中國的希望。