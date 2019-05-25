美國總統特朗普經常呱呱大叫炫耀自己如何了不起，而其推特更加飛揚跋扈，早前他警告伊朗，如果伊朗想攻擊美國的話，將是它的「終結之日」。然而，底氣十足的伊朗外長扎里夫以推文回應：伊朗人已經在這裏站了好幾千年，而侵略者都已離開。經濟恐怖主義和種族滅絕的威脅，不會「終結伊朗」。



事實上，美國愈想搞定伊朗，伊朗卻愈頑強地成長。不是嗎？二○○一年的阿富汗戰爭，美國消滅了伊朗東面的威脅；二○○三年的伊拉克戰爭後，伊拉克的國家實權落在什葉派手裏，而伊朗恰恰又是什葉派的大本營。趁戰亂，伊朗不斷向伊拉克方向滲透，整個中東地區可謂到處都有親伊朗的什葉派武裝力量。要言之，天助伊朗，令它具備做區域大國的特質。



再說，伊朗地理位置優越，中國的「一帶一路」戰略最關鍵的一個節點就是伊朗；俄羅斯和歐盟的能源貿易路線在緊靠伊朗的敍利亞。換言之，中俄歐三方擺明在力求建立一個獨立於美國之外的歐亞大陸經濟圈，伊朗在中東的價值，美國想一手掌握，邊有咁易啊！美國至叻出動其航母戰鬥群也文也武，面對美國的威嚇，伊朗也祭出其自主開發的Fateh110M3型反艦彈道導彈，這款航母殺手不久前已被曝光在霍爾木茲海峽沿岸的岸艦導彈陣地上。伊朗的最新動態引來英、法、德的不安，紛紛表示不會加入美伊之爭，更聯名向白宮呼籲要以和平方式解決彼此矛盾。



美國要打擊伊朗，特朗普肯定要付出沉重代價，皆因伊朗軍隊裝備優良，信仰堅定，且軍隊一直在敍利亞戰鬥，作戰經驗豐富。此外，八年殘酷的兩伊戰爭中，伊朗人長期過着苦日子，刻苦耐勞慣了，比起美國的少爺兵，不可同日而語。



美國國防部署理部長沙納漢日前強調，美國在波斯灣部署兵力只是「阻嚇伊朗」，是防止伊朗錯估形勢云云。美國佬欺善怕惡，又一佳例。