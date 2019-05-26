美國要封鎖伊朗，禁絕伊朗石油的出口。受最大傷害的，是伊朗，其次卻是印度。這或許是美國始料未及，也可能是特朗普及其極右政權，在到處破壞、搗亂時忘其所以，大棒亂舞。



印度是伊朗石油的第二大出口市場，僅次於中國。印度的石油消費裏超過八成依靠進口，伊朗是其第三大進口來源，僅次於沙特阿拉伯及伊拉克。



但是印度財源不足，自伊朗進口的石油價低，付款期長，主要進口以歐元支付，部分用印度盧比，也用包括以大米、藥物和其他商品以物易物。



印度已經是全球第三大石油進口國，僅次中美。但外貿逆差嚴重，今個財政年度石油天然氣的進口規模達一千億美元，是外貿逆差的主要構成因素。



從伊朗進口至少一百多億美元的石油，若改用沙特阿拉伯或其他來源進口，進口價大升、付款期壓力大，印度也沒有這麼多美元來支付。結果不單外貿逆差加重，國內通脹會加劇，二者都會帶來經濟、金融和社會的衝擊。



其次，伊朗是印度地緣經濟與政治的主要合作夥伴，一是要繞過敵對的巴基斯坦；二是要借道進入中亞、中東。印度與伊朗、俄羅斯有國際南北大通道的合作。由印度西岸港口，經伊朗港口，進入阿富汗、中亞各國而直抵俄羅斯，並從俄羅斯往歐洲。大通道的關鍵是印度助伊朗建設的波斯灣的恰赫巴哈爾港口。這也是伊朗油氣通往印度的其中一個港口，也是距離最短的港口。



印度若聽從美國，停止從伊朗進口石油，印伊的關係便可能惡化，沒有伊朗的合作，印度怎樣建設國際南北大通道呢？



印度剛剛大選，大選前對美是模棱兩可，大選中執政黨大勝，相信有足夠的政治力量可定出確實的立場了。



五月中旬伊朗外長訪中印日及土庫曼。中國的反應積極，其實是扭轉了對美貿易談判的退讓，堅持原則，中國用昆崙銀行繼續堅持從伊朗進口石油，印度似乎亦同樣跟從。作為伊朗兩大出口石油市場的中印如此，即使日本不敢進口，亦已保持了伊朗石油出口。伊與土庫曼或許也有協議，與土國的合作便可延續。



本來特朗普也不敢真的對伊朗趕盡殺絕，他只要求伊朗石油不能再出口，卻不敢封殺伊朗的天然氣出口。據說是與德國有所協議，禁伊朗石油出口卻不禁伊朗天然氣出口歐洲，特朗普也沒法不留有缺口。



因而美國封殺伊朗也還是止於威嚇，但結果卻迫使中印走在一起與美國抗爭。