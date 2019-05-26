美國對華發動的貿易戰已向科技戰蔓延。正如貿易戰不是單純的貿易戰一樣，科技戰也不是單純的科技戰，更不是在科技領域搞競爭，而是使出行政手段、司法手段封殺中國科技公司的研發、生產和經營。美國羅織各種罪名，又是總統簽署緊急命令，又是政府向美國企業發出「指示」，又是在國際上聯合盟友「一起行動」，抵制、禁止中國科技產品交易，甚至中斷與中國科技公司的交往。



以各種「國內法」之名，行「長臂管轄」之實，又是「狀告」中國公司，又是「重罰」中國公司，還把中國科技公司的負責人在美國本土和全球各地任意抓起來。



從特朗普到蓬佩奧，這一陣子若每天不罵上中國科技企業三五次，不祭出三五單中國科企罪大惡極的「新發現」，那簡直就是虛度光陰，不知該怎麼活着，十分對不起美國人民，特朗普也就沒臉競選下屆總統，「讓美國繼續偉大」似的。



貿易戰上，美國未能擺平中國，就把戰線拉長，把火燒到科技戰線，向北京施加更大壓力。其實，這樣的效力早在貿易戰之初，他們指使加拿大把華為高管孟晚舟抓起來，以及向中興開刀時就被「自我消解」了，美國的舉動提醒中國早做好準備，提醒北京貿易戰和科技戰不可分割。



孟晚舟事件一發生，特朗普就如獲至寶的表示：他可以在這件事上「幫助」解決問題。現在貿易談判陷入僵局，中國在原則問題上不讓步，並對美展開反擊。特朗普又說可以在貿易談判中解決華為和中國科技的問題，可見打壓華為和中國科企都是美國一手製造的，都是美國遏制中國發展的具體手段，是他們「自摸」的牌，圖在貿易談判中起作用，逼中國放棄原則讓步。



因此，這張牌不會打出一次、兩次就完，不管中美貿易談判最終怎樣，這張牌還會不斷打。也因此，中國科技的發展和中華民族的走強復興都將在美國各式各樣的打壓、圍堵中挺進，只是幾年後特朗普會下台，但幾年後中國科企會再上台階。