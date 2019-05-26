有人將過去八年形容為中國經濟實力征服日本的八年，雖然有點誇張，卻不是全無道理。二○一○年中國經濟總量首次超越日本，從此愈拉愈遠，去年中國GDP已達十三萬六千億美元，日本還不足五萬億美元，短短八年雙方距離拉開兩倍多，這固然是因為日本經濟「迷失」了二十多年，更是因為中國經濟一路猛進。也正是基於這個原因，日本不得不逐漸改變對華態度，由挑釁對抗變成尋求合作。



近年雙方高層官員頻互訪，正是關係回暖的明顯信號，日本對一帶一路的態度也由猜忌質疑變成期望參與，並派出首相特使出席今年的國際合作高峰論壇。而早前中國舉行海上閱兵，日本也派出軍艦捧場。凡此種種，都顯示中日關係走出谷底，即使未必能完全恢復正常，起碼也不至於繼續惡化。



眾所周知，日本一向欺善怕惡，只承認二戰時敗給美國，不承認敗給中國，所以對中國總是懷着一種蔑視和敵視的態度。甚至當中國經濟總量剛剛超越時，日本也不服輸，認為GDP不能衡量一個國家或地區是否富裕和強大。直至近年中國綜合實力和國際影響力明顯提高，連美國也畏懼三分，日本才不得不正視現實，重新認真對待中國這個世界第二大經濟體。尤其是特朗普上台後奉行「美國優先」政策，日本不甘心被敲詐勒索，只好另尋出路，改善對華關係便成為日本應對美國單邊主義的最佳選擇。



當然，這並不表示中日關係從此一帆風順。作為美國的附庸國，日本始終不由自主。日前松下電器被傳停止向華為供貨，後來予以否認，但大家都知道這只是遲早的事，美國一聲令下，日本豈敢不從。更何況，中日之間既有百年歷史恩怨，也有領土主權糾紛，更有意識形態差異，很難成為真正的戰略夥伴。近年日本主動伸出橄欖枝，只是基於本身利益考慮，中國必須提防對方兩面三刀，更須提防對方從背後插刀。