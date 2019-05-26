騙子與愚人是天生一對，沒有愚人，就沒有騙子；沒有騙子，就無所謂愚人。最近河南《南陽日報》報道「水氫發動機正式下線，市委書記點讚」，南陽市更準備出資四十億元投資有關項目，足證騙子與愚人是最佳拍檔。



水是由氫及氧原子構成的，這個概念一再被騙徒利用，聲稱只要在水中加入一種添加劑，將氫分離出來，就能變成燃料，驅動車輛，變成「水氫發動機」。這個概念許多年前已有人提過，因違背能量守恒定律，亦早已被證明是偽科學，但在中國，總有人以此行騙。



多年前，內地有名只讀了四年小學的巴士司機聲言發明「水變油」，是中國「第五大發明」，一時間迷惑了許多人，騙了許多錢，連國家計劃委員會都紆尊降貴與其合作，簡直是國際笑話。



「水氫發動機」其實是「水變油」的變種，但萬變不離其宗，就是利用部分國人的愚昧無知，利用地方官員的腐敗貪婪，更利用中國希望在科技上趕超世界一流的急切心理。近年政府鼓勵萬眾創新，給予巨額補貼，於是騙子紛紛出籠，以各種似是而非的偽科學騙取國家基金；政府又推動「互聯網＋」，結果網絡詐騙大行其道，不斷爆雷，多少人傾家蕩產。說到底，如果沒有官方站台，沒有官員背書，沒有政府的急功近利，騙子想行騙也沒有那麼容易。



中國是騙子大國，國人分兩種，除了少數騙子，就是愚昧大眾。從慈禧太后相信義和拳「刀槍不入」，原始武器可對抗洋槍洋炮，到大躍進時代官方喉舌大肆宣傳「畝產萬斤」，「人有多大膽，地有多高產」；從「空手變蛇」的氣功大師招搖過市，吸引大批高官巨賈明星的崇拜，再到「水變油」又變出了「水氫發動機」的新花款，在經濟大發展的華蓋下，中國人的人文質素、科學精神、貪婪自私、長官意志，百多年來都沒多大改變。