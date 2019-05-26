回歸初期，時任財爺梁錦松爆出偷步買車醜聞，他解釋買車是家庭需要，無心之失，最終還是要主動辭職。當時輿論狂轟其誠信有問題，但十多年後回看此事，梁錦松肯順應民意下台，都配得上「高風亮節」四個大字了。這是因為有比較才知高下，香港經歷了四位不同特首，問責班子一蟹不如一蟹，泥沙俱下，但不管民望如何低殘、評分如何「墊司底」，依然賴死不走，廢官我自為之。



要數現屆政府內最黑白不分、最顛倒是非、最隻手遮天、最徇私枉法者，必然非律政司司長鄭若驊莫屬。此婦上任第一日已被踢爆豪宅僭建，為求甩身，竟然和漢奸黎大搞政治交易，互相放生，換取不被反對派政客追究；然後大玩自我特赦、大義滅親，只告老公唔告自己，終於將大事化小，小事化了。然而一個人本性貪婪無恥是不可能輕易改變的，結果不旋踵又露底，日前再被揭發上任後仍參與三宗有薪仲裁案，被記者問起還厚顏地含糊其詞、左閃右避，直到紙包不住火，才不得不承認其中一宗案件無申報。



無誠信、無規矩、無底線、視法治精神如無物，鄭若驊再一次將為官的道德水平拉到新低，這樣的律政司司長將會對香港百年法治基業造成何等破壞，想一想也令人不寒而慄。



很明顯，此婦貪戀權力，對「歷史留名」的政府高職心嚮往之，林鄭「眾裏尋她」即𦧲飯應，卻沒有自知之明，無視自己底子太花、質地不好、授人以柄；更不願放棄白花花的銀紙，不欲因為出任公職而將叼到嘴邊的仲裁案肥肉吐出來；再加上自我膨脹，把自己想得無比重要，彷彿香港沒有她出任仲裁員，仲裁中心的地位就會不保。在種種劣根性作祟下，在位高權重、隻手遮天、惡向膽邊生的心理下，終於一次又一次幹出知法犯法、中飽私囊的醜事，將香港攪得烏煙瘴氣、周天寒徹。