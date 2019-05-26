都說美國總統特朗普對股市起跌特別敏感。日前，道瓊斯指數單日一度下跌四百多點，白宮主人就在當天出手「救市」，聲稱中美兩國的貿易談判很快會有結果，又說中資企業華為的困境並非不可解，可以跟貿易糾紛合起來處理。在此之前，美國一向表示封殺華為的行動與貿易談判無關，如今特朗普終於自揭底牌。筆者還是那句老話，你如果能夠將道指壓低百分之二十，保證美方會馬上向中方讓步。



不過，撇除短期的經濟震盪問題，其實我是很樂意見到中國受一次沒有硝煙的戰爭洗禮，因為日子太安樂會容易讓人墮落。自從一九八九年北京民運之後，中國基本上沒有受過甚麼考驗，承平太久了。



古人以三十年為一世，也就是說，中國剛巧有整整一個世代的人沒有受過磨練，很多人只知道甚麼叫享受，卻不知道甚麼叫艱苦奮鬥。



華為創辦人任正非說，聽到美國要全力打壓的消息，他興奮得一整晚也沒合眼，因為公司近年發展太順利，員工們紛紛長養出怠惰之心，老是以為躺着都能贏，不再有昔日的拚勁。華為太需要一次大衝擊，所以任先生視美國的打壓，是促使公司進步的逆增上緣。



社會上已久違了這種正能量的思想，一般人都對敵人心懷怨毒，能像任老先生般感激對手，將挑戰視為激發自己積極向上的原動力，有這種胸懷的人愈來愈少，這才叫大丈夫氣魄。難怪華為以一家私人公司的力量，就可以逼得世界頭號強國宣布進入緊急狀態。



如果中國政府也有華為一般，敢於到中流擊水的氣魄，就不妨讓貿易戰再打一、兩年，待中國人學習在逆境中成長。要是真選上這條路，也就不必打擊美股了，反而該讓特朗普信心滿滿地跟咱們纏鬥下去。說不定這一仗打完，一整代的中國人便能磨練出鋼鐵意志了。