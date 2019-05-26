特朗普對伊朗的「恐嚇」，除指伊朗的伊斯蘭革命衞隊是「恐怖組織」，加大對伊朗輸出石油的制裁，國務卿蓬佩奧就話「伊朗破壞中東穩定」、「支持恐怖主義」。阿哥，究竟邊個破壞中東穩定？特朗普獨行獨斷，既承認耶路撒冷為以色列首都，又把具爭議的戈蘭高地歸以色列等，不正是破壞中東穩定的推手嗎？



特朗普至叻把「恐懼導入政治」，有反恐問題專家便指出，在將恐懼政治化方面，沒有人比得上特朗普的言語和政策，他「頻繁地將尋求移民美國的穆斯林視為恐怖威脅，混淆難民與移民，將恐怖主義作為其排外政策的藉口。特朗普能夠入主白宮，與他深諳『恐懼的政治』不無關係。」這話有道理，如今為了打壓中國崛起，特朗普不是加大宣傳「中國威脅論」嗎？去年他與多名企業高管及白宮資深幕僚共進晚餐時，除了抨擊中國的「一帶一路」，更影射所有在美國的中國留學生是「間諜」。特朗普的「恐懼政治」學，不是有「杯弓蛇影」的虛驚嗎？



回顧一下歷史，伊朗本身就是恐怖襲擊的受害國。約四十年前，巴列維王朝被推翻以來，伊朗多次遭到恐襲威脅，如境內庫爾德分離主義武裝、反政府的「人民聖戰者」、塔利班等的恐襲；其中二○一七年發生在首都德黑蘭的恐襲最為人熟知，當時，一群「人肉炸彈」和槍手，幾乎同時對伊朗國會大樓和高曼尼陵墓等目標發動襲擊，造成數十人死傷。觀察家一般認為，這是伊朗本土遜尼派個人或小型極端組織，在「伊斯蘭國」等國際恐怖勢力蠱惑甚至操縱下所實施的恐襲。



事件發生後，聯合國亦發聲明，表示對暴行強烈譴責，對「深受恐怖主義危害的伊朗政府及遇難者家人致以誠摰慰問」。看官，伊朗不是恐襲的受害國嗎？何堪被美國扣上「支持恐怖主義」的大帽子？美國為打壓伊朗，一味將其「污名化」，難怪魯哈尼要發出吼聲：怕你正龜孫子！