香港反對派為了阻止修訂《逃犯條例》，頻頻援引外國勢力所謂的「憂慮」，不斷放大外國對中國司法制度的誣衊，在中美貿易戰白熱化的時期，為美國及其盟友提供彈藥攻擊中國，更請求外國勢力向特區政府施壓。



今年三月起，反對派議員就多次到歐美國家乞求對方干預香港逃犯修例，他們兵分多路、絡繹不絕越洋到美國、德國、加拿大等「告洋狀」，要求對方向香港施壓，更自稱此舉「合情合理」。惟當中央表明支持香港依法修例時，反對派就指摘中央「干預」。有反對派議員甚至聲稱中央政府表態是「醜惡地介入」修例，這些論調竟然出自宣誓效忠《基本法》的立法會議員口中，實在是匪夷所思。



特朗普上台後把中國視為「頭號競爭對手」，將美國國內的不和歸咎於中國，企圖把民粹主義者的怒氣轉向中國。特朗普在上任後的首份國情咨文的演講中，已經直接將中國與「流氓國家」以及恐怖集團並列為美國的敵人。特朗普把美國國內嚴重的問題都怪罪於中國是大錯特錯，這根本不能解決問題，無補於事。



特朗普把中國視為敵人，把中美關係視為敵對關係，固然荒謬，但按照特朗普的邏輯，反對派為美國在中美貿易戰的關鍵時刻提供攻擊中國的彈藥，是否有資敵之嫌？美國議員若助美國的敵人和對手，美國法律是絕不允許的。在美國憲法第十四條修正案中，規定參眾議院議員和任何州政府官員，若在宣誓效忠憲法後鼓動叛亂或協助美國的敵人者，取消成為議員的資格。



外國也有反對派，然而是忠誠反對派，就算對現時政權如何不滿，都絕對不會與外部勢力勾結，做出貶損國家的行為，始終忠於國家。香港反對派不妨換位思考，他們協助美國損害中國和香港利益，如此顛倒政治倫理，點對得住香港市民？