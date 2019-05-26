一場旺角暴亂，令香港首次有了流亡的「政治難民」，在法庭審訊期間棄保潛逃的本土民主前線前召集人黃台仰及成員李東昇，原來早於去年獲德國政治庇護。事件震撼了正被西方各種勢力揉搓擠壓的小香港，亦令香港的人權、法治、自由、公義被狠狠摑了一巴！



向香港摑下響亮一巴的德國，近年備受難民問題困擾，連領導德國執政黨近二十年的「德國媽媽」默克爾，亦因去年兩場選舉大敗，黯然宣布二○二一年不再角逐黨魁，下台走人，禍因便是處理難民事務。這次黃、李獲德國批出政治庇護，卒令港人可以超近距離的角度認識一下德國的庇護操作，同時，亦讓港人親身體會了家園被抹黑為黑獄的吐血感受。



德國向兩名參加旺角暴亂、事後被檢控多宗刑事罪的潛逃被告批出政治庇護，無疑對香港的政治及司法體系狠摑一巴，可悲的是，當政界嘩然、團體紛紛踩上德國總領事館示威表達不滿之際，特區政府卻遲遲沒有行動，彷彿德國摑的是別人的臉。



行政立法兩會議員兼前高官葉劉淑儀日前罵得好，德國處理難民庇護事務的部門對今次黃、李涉及的暴力事件及背景缺乏認識，更對香港司法運作存在誤解，港府必須認真向對方解釋，不能坐視這種國際誤解成為香港的國際形象。



黃、李兩人早於去年已獲德國政治庇護，可是消息一直被隱藏，直到近期香港就《逃犯條例》的修訂工作引發各種外部勢力指指點點，兩人的庇護消息才被美國《紐約時報》適時報道，兩人的「真人版」逃亡故事，與暴亂前聲稱會負責地為香港爭公義、爭民主，根本是劇本大改動，不是嗎？



可惜，在有心人導演的庇護騷下，香港被打造成「打壓政治異見者的邪惡地」，外媒大肆渲染之下，立場一向反共疑港的《美國之音》報道，德國提供庇護證明「香港言論自由崩潰」；美國媒體《紐約時報》、英國《金融時報》更爭相報道兩人如何被政治追殺，香港被宣告「崩壞了」。



特區政府後知後覺的約見德國駐港總領事，不痛不癢的解釋黃、李涉暴亂案證據確鑿，奈何外媒的報道已經先入為主，香港形象被抹黑殆盡。無能政府又一敗筆，於此可見一斑！



說回德國的政治庇護，對於八千多萬人口、面積三十五萬多平方公里的德國來說，收容兩個政治難民絕對是小事一樁，事實上，德國對三類難民特別青睞，申請人只要把自己的難民申請向政治迫害、宗教迫害及戰爭禍害方面推，德國聯邦移民及難民署就容易接納。幾年下來，德國終深受其害，本地人民亦對國家難民政策感不滿，執政黨被選票狠狠教訓，在政壇輸得丟盔棄甲。



德國難民問題尾大不掉，當地政府預計到二○二○年，德國難民總數會達到三百六十萬人，這批難民無論在財政、居住、福利、就業甚至醫療方面，都對德國帶來沉重負擔，近來德國政府開始以旅費贊助、回國贊助等名目利誘難民自願離開，已是對過去政策的自打嘴巴。道德高地，注定是一個易爬難站穩的峰巒。