正論：派件領件皆拒絕　郵政玩民最不堪

去年內地媒體報道一位服務西安山區近三十年的郵差事迹，感動萬千讀者，他為了將信件送到村民手上，翻山越嶺，風雨不改，足足走了百萬公里路，騎壞了四輛電單車。然而在交通發達的香港，香港郵政竟以投遞地址只有「地段編號」而拒絕派件，懶政怠工不作為，簡直豈有此理！



香港是彈丸之地，再偏遠的地方，數小時車程必到，香港郵政若以民為本、以服務為本，根本沒有不能派遞的郵件，偏偏事與願違。有港商上月初從澳洲寄送麵粉樣本到文錦渡一間車場，但郵件到港多日仍未被派遞，港商追查下才知悉，因為車場只有「地段編號」而被香港郵政拒絕派件。郵件就此被擱在一旁無人理會，直到港商越洋要求將郵件存放上水石湖墟郵政局待收件人領取，香港郵政才勉為其難應允。



詎料最讓人目瞪口呆的一幕還在後頭。收件人先後三次到郵政局領件，出示身份證及商業登記，但職員依然以「無通知卡」為由拒絕其領件要求。須知道，香港郵政以派件地址只有「地段編號」而拒絕派遞，通知卡自然也不會派送到上址，收件人怎麼可能出示通知卡？這不僅是強人所難，簡直是有悖常理，香港郵政之僵化官僚，可見一斑。港商再三越洋交涉並更改收取通知卡地址，事件仍未解決，最終要收件人出示投寄證明書核實才能收件，足足耽誤了一個多月。



見微知著，香港郵政不是為市民服務，而是以玩殘市民為己任，港商批評其制度「低能白癡」，顯然沒有誇張。正如學者指出，政府部門都有以地段編號作為物業估價或其他用途，香港郵政以此為藉口拒絕派遞並不合理。事實證明，香港郵政服務落伍，敷衍塞責，與商業速遞服務無法可比，在年年虧蝕的情況下，到底還有沒有存在價值？



審計報告指出，香港郵政基金截至二○一五年的二十年間，其中八年錄得虧損，十四年達不到固定資產回報率，其中一個年度更有逾八成郵局入不敷支，合計虧損逾億元，而且流血不止的情況直到今日都沒有改善。蝕錢已夠不堪，管理混亂、醜聞不絕才是最令人忍無可忍，例如早前鬧出修改掛號、特快專遞、包裹、本地郵政速遞等簽收方法的事件，以私隱為名、縮皮為實，不再核對收件人身份證明文件，隨時有被人冒認及偷信之虞，結果在輿論狂轟下才鬼祟跪低。至於濫發加班津貼、失信於民等亂象層出不窮，更是不在話下。



時代進步，傳統郵政淪為夕陽行業，這是不爭的事實。正常來說，香港郵政應該與時並進，改善服務質素，提升競爭力，然而事實恰恰相反，得過且過、泥沙俱下已成為香港郵政的代名詞，管理層甚至動輒以自負盈虧為藉口，「攞正牌」胡混度日。港府現時有五個部門以基金形式運作，當中只有香港郵政的回報率長期不達標，港府放任自流、聽之任之，同樣嚴重失職，該當何罪？



