功夫茶：港府防疫得啖笑　鼠疫威脅在眼前

成日話香港地衣食住行樣樣難，其實凡事都有例外，假難民行街紙在手，港府照顧無微不至，固然生活得有滋有味；港產官僚防疫不力，搞到成個香港烏煙瘴氣，藏污納垢，更加係鼠輩們嘅最佳朋友！



本港接連驚爆鼠傳人大鼠戊型肝炎個案，專家警告一旦病毒出現基因突變，分分鐘有機會發展成風土病，偏偏特衰政府平時唔燒香，臨急抱佛腳，惡疫殺到埋身至急急補鑊，連日嚟召開跨部門會議，展開全城清潔運動，係威係勢咁，點知本報記者連日到全港多個鼠患黑點巡視，即時踢爆港府滅鼠騷原來又係雷大雨小，走過場敷衍市民。



聽吓旺角一間店舖負責人點講喇。佢話附近後巷堆滿垃圾及食物殘渣，鼠輩們唔單止呼朋引類大快朵頤，佢哋仲竄入舖頭咬爛晒啲貨，令人煩不勝煩。鬼咩，穿梭區內大街小巷嘅老鼠，好多仲大隻過貓，連老鼠籠都捐唔入，加上官老爺踢一踢至郁一郁，唔接投訴唔做嘢，居民惟有自己顧自己。



至於同屬鼠患重災區嘅荃灣，情況亦唔好得幾多。有舊區街坊呻到樹葉都落，試過一日內喺屋企連續捕獲九隻老鼠，搞到要嚴陣以待，出盡法寶，門窗安裝鐵絲網先敢出街。唔使問阿貴，梗係老鼠氾濫成災，捉不勝捉，先至由街走到上樓嘅啫。



所以話鼠患皆因官禍起，就係咁解。正如有立法會議員鬧爆，多次向食環署反映目前防治鼠患方案出現重大漏洞，例如以鼠餌情況計算老鼠數量，反映唔到鼠患嘅實況，官老爺例牌又係意見接受，態度照舊。大鼠戊型肝炎落地生根，睇怕係遲早嘅事。



最離譜嘅係，食環署滅鼠經費年年增加，鼠患卻愈演愈烈，審計署係時候衡工量值，睇吓係咪要炒晒防治蟲鼠組班廢柴。正所謂唔怕唔識貨，最怕貨比貨，港產官僚滅鼠表現跑輸民間滅鼠高手九條街，淨係諗到用紅蘿蔔同番薯做老鼠餌呢條爛橋，已經能人所不能，笑到你飯都噴。



講到呢度，功夫茶諗起二十世紀初發生喺越南嘅笑話。話說法國殖民政府為應對鼠患，規定凡拎住老鼠尾嘅都可以領賞，點知鼠患仲嚴重過舊時，原來班友仔精甩辮，切咗老鼠尾後由得佢哋繼續繁殖，咁搞法自然長捉長有。港產官僚開口埋口同國際標準接軌，講到養鼠遺患，開門揖疫，終於超額完成，連高盧雄雞都要寫個「服」字。



有食環署官員講過，香港市區嘅老鼠比外國同類聰明，係真係假唔知，但官老爺癡癡呆呆，蠢過隻鼠，就肯定珍珠都冇咁真，旨意佢哋把好防疫關，市民都係自求多福好過！



