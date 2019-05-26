神州觀察：汽車加水就能跑　造假騙補真簡單

科學與偽科學的區別，並不只是簡單的一字之差，正如真理往往掌握在少數人手中，不少偉大發明家在成功之前也會被世人當作瘋子、騙子看待。只是一些作偽手法連普通百姓亦能一眼看穿，卻能招搖過市，行騙成功，豈不怪哉？內地有車企宣稱研製出汽車只需加水就能跑的新技術，並獲政府巨額財政補貼、領導站台支持，引來輿論廣泛質疑。



河南南陽市官媒日前於頭版刊文稱，當局與內地某汽車集團合作研發出一款「水氫發動機」，並已在當地下線，南陽市委書記、副書記及市長等主要領導悉數到場參觀，並對新成果予以積極肯定。據指該技術的神奇之處在於，汽車從此可以脫離對其他燃料及能源的依賴，只需加水便能實時製取氫氣，達致自由行駛；且河水、海水、自來水皆可取用，續航里程可達五百至一千公里，堪稱「永動機」。



毫無疑問，此事若成功，必然是人類科技發展史上又一偉大創舉，戰略前景無可限量，南陽當局慷慨贊助四十億元絕對是英明之舉，而合作雙方主要負責人亦將會是人類文明進步的大功臣，歷史應濃墨重彩地留下一筆。而由此引發的新能源革命更會產生「顛覆性」效果，不僅國內的石化巨頭們聞之瑟瑟發抖，沙特阿拉伯、伊朗等產油大國肯定也在心痛流淚，美國的石油戰略更勢必徹底瓦解。



正如有網友調侃說，這些年的物理化學知識算是白學了，有專家更直言這就是百分百的騙局，一個完全違反能量守恒定律的操作也能成立，並將政府領導忽悠得團團轉，簡直叫人匪夷所思。更荒唐的是，涉事車企及其負責人多年來屢因騙補問題遭處罰，更被列入失信黑名單，與其他地方的合作爛尾不斷，捲入多宗民事案件之中，簡直劣迹斑斑。南陽市政府對此是真的一無所知，還是揣着明白當糊塗，合起來騙取國家財政補貼？有關部門竟然要「統一口徑之後才作回覆」，儼如此地無銀，欲蓋彌彰，令人嘆為觀止。



事實上，類似的譁眾取寵、以造假手段達致騙補目的之醜聞，在內地層出不窮，尤其在國家大力扶持新能源汽車的政策背景下，各類車企、機械集團騙補黑幕一再曝光。而當年的「水變油」騙局堪稱經典，前後十幾年間行騙十幾個省上百個單位，並裹挾大量專家學者、媒體乃至政要高官與之共舞，最終實現「一路騙到國務院」，過程何其容易！



在科技自主、大國崛起的戰略使命之下，政府的財政補貼、優惠政策已到了氾濫成災的地步，更淪為美國制裁中國的把柄，殊不知現在還變成「唐僧肉」，人人爭而食之，怎不諷刺！