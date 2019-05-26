世界視線：英國首相換人易　脫歐困局解套難

要走的終會走。經過短短不足三年任期，英國首相文翠珊黯然宣布下台，為無法帶領國家順利脫歐負責，對於倉皇辭廟、灰頭土臉的文氏來說，或許唯一值得「安慰」的是，她若順利撐到下月七日，任期將較白高敦長，避免成為近五十年來最「短命」的首相，好歹算是一個小小的「精神勝利」。



對於文翠珊的請辭，外界早有心理準備。事實上，她連黨內對於脫歐的安排也未能達成共識，以致其方案先後三次在國會闖關失敗，其中一次是以二百三十票的差距被否決，成為英國近一個世紀以來，執政黨在國會遭到的最大挫敗。到最後甚至慌不擇路，向在野工黨領袖郝爾彬伸出橄欖枝，結果無功而還之餘，反倒令所餘無幾的管治威信一鋪清袋。



文翠珊之敗，固然有自身的因素，特別是二○一七年提前舉行大選，以圖加強保守黨的認受性，新政府代表英國跟歐盟談判時能更有底氣，可惜事與願違。保守黨在該次大選中失去半數議席優勢，被迫組成少數政府，令任何脫歐方案均難以取得多數支持。如今最大的問題在於，歐盟方一再讓步，將脫歐「死線」延至今年十月底，但對於英國人遲遲未有「分手方案」，愈來愈感到不耐煩。歐盟高層一再揚言，正為英國「硬脫歐」做好準備，也就是說，英國今次迎來的將是一次真的「死線」。



目前英國的政治態勢是，保守黨和工黨愈來愈失民心，反而由疑歐派頭面人物法拉杰新成立的「脫歐黨」行情看漲，在即將舉行的歐洲議會選舉中，民意支持率領先保守黨和工黨，可以預料，在「硬脫歐」派當道的情況下，換誰接任閣揆都很難達成新協議。



目前被視為下任首相大熱門的前外相約翰遜，本來就是脫歐派大將，行事作風大開大闔，素有「英國特朗普」之稱， 會否順水推舟推動「硬脫歐」，值得觀察。正如《華盛頓郵報》一篇評論文章指出，與其說今次是文翠珊個人的失敗，倒不如說是整個英國政治制度失能，各方堅持己見無任何妥協空間，最後只能眼睜睜看着國家走向懸崖。



