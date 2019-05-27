正論：哀莫大於心死　悲莫大於走難

「危邦不入，亂邦不居」，二千年前孔子的警告，正是今日香港的寫照。近年本港移民數字居高不下，去年更比前年大增近兩成，說到底就是用腳投票，表達對現狀的失望，對未來的絕望，對港府管治無能的控訴。



根據保安局提供的估算數字，去年約有七千六百名港人移民外地，較前年的六千五百人增加一成七，與一六年人數看齊。除了北美、歐洲、澳洲等傳統的移民目的地，移居台灣的人數連續三年突破一千，而今年首季已經有近三百人獲准在台灣定居，較去年同期約二百人激增逾四成，全年移居台灣人數有望繼續刷新紀錄。



每個人都有鄉土情懷，若不是情非得已，沒有人願意背井離鄉。香港人移民過去多是因為對本地教育制度沒有信心，希望子女接受英美式的開放式優質教育，以教育移民為主；現在的移民動機則五花八門，概括而言就是在港府的無能管治下，香港在政治、經濟、民生、法治、醫療等方面全面倒退，全面潰敗，令人忍無可忍。過去是「香港幾好都有，點捨得走」，如今則是「香港亂七八糟，不能不走。」



悠悠萬事，民生為大，恰恰香港民生問題千頭萬緒，一團亂麻，單是樓價及租金雙雙穩居全球第一，已經壓得多少市民喘不過氣來。對中產人士來說，就算有能力置業，一輩子淪為房奴，得到的不過是小到只能轉身的蝸居，而以香港一半的樓價，大可以在外國購買豪宅，享受陽光草地與新鮮空氣。香港人移居台灣，除了地理接近，文化相通，也因為當地樓價僅香港三分之一，即使收入稍低，生活質素卻比香港高出一籌。



法治蕩然是移民的另一大誘因。君不見違法佔中四年過去，僅少數搞手被輕判了事，罰不當罪，而包括壹傳媒黎智英在內的大部分搞手則繼續逍遙法外；尤其令人側目的是，律政司司長鄭若驊知法犯法，上任以來好事未做過一件，醜聞接二連三，但至今尸位素餐。回歸之初，有高官因偷步買車下台，有高官因處理沙士疫情不力問責，如今的官員則笑罵由你笑罵，好官我自為之，高官問責制淪為高官免責制，令人悲憤莫名。



作為香港核心價值的法治，已經淪為黑心價值、偏心價值，香港再不是人們熟悉的那個樣子，愈來愈陌生。雪上加霜的是，港府開門揖盜，坐視南亞假難民姦淫擄掠，為非作歹，淪為治安大毒瘤，整個香港被搞得烏煙瘴氣，無有寧日，鵲巢鳩佔的結果，就是劣幣驅逐良幣。



良禽擇木而棲，香港移民潮再起，說到底都是為勢所逼，若非西方國家近年大大提高移民的門檻，「逃難」的香港人數必然成倍增長，而當太平洋島國瓦努阿圖都向香港人招手，足證人心思離，到了「不理好醜，但求就手」的地步。



哀莫大於心死，悲莫大於走難。回歸二十二年，未見「人心回歸」，但見「人心渙散」，七百萬人淪為爭相走難的難民，寧不悲乎！