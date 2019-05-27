功夫茶：整蟲整蝨當扶貧　名曰關愛實做騷

港產官僚正經嘢搞唔掂，最叻整色整水，估唔到依家居然更進一步，發展到「整蝨整蟲」，真係唔到你唔服！



勞工及福利局局長羅致光尋日喺網誌透露，正計劃透過關愛基金，為住喺劏房嘅低收入住戶提供一筆過津貼，幫佢哋進行簡單家居改善或維修、購買傢俬日用品，以及滅蟲滅蝨或防鼠患等服務，計劃預計出年第二季開波，惠及二萬四千個低收入住戶。官老爺講就好聽喇，但做唔做得到就係另一回事。



呢，無殼蝸牛輪公屋輪到頸都長，焗住忍受環境極度惡劣嘅劏房，淨係木蝨為患，已經夠晒惡頂，官老爺一早就應該幫幫手。本報記者親身落區體驗，有深水埗劏房戶叫苦連天，話十幾年來一家三口飽受蝨蟲困擾，每晚冇覺好瞓，讀小學嘅囡囡更因為睡眠不足影響學業。另一位獨居失明長者仲慘，每逢夜晚就要落公園「避難」，義工上門後發現單位滿布木蝨，被單仲有血漬同蝨屍，慘況可想而知。



數字唔會呃人，有志願團體反映，過去兩年落手落腳處理超過六百宗社福機構轉介個案，以及為超過一千五百名獨居或隱蔽長者提供服務。反觀食環署，接到木蝨投訴後「坐而論道」，淨係提供「技術意見」、「衞生教育」就當交咗功課；房署亦唔好得幾多，好多時將個波大腳傳畀社署或者非政府機構，之後就關人個關。



所以話，今次官老爺終於肯做嘢，遲就係遲咗啲，但總好過翹埋雙手。問題係滅蝨滅蟲必須從源頭做起，唔係嘅話，好快就恢復舊觀。你知啦，成個香港藏污納垢，蛇蟲鼠蟻、木蝨曱甴滿街走，由下水道進入千家萬戶，「出淤泥而不染」，你估真係話咁易咩！



講到底，要改善基層市民生活環境，治本之道莫過於盡快安排佢哋上樓。只可惜大家眼見嘅係，特衰政府拓土建屋講多過做，公屋落成量長期唔達標，近三十萬輪候大軍平均上樓時間已經去到五年半，「破六」指日可待。叫佢哋提供租金津貼又或者實行租金管制，仲慘過食佢哋隻車，家陣係咁意做少少嘢，無非想塞住市民把口。枉IQ光仲吹到天花龍鳳，話新計劃透過「民、商、官」合作扶貧，更有利建立共融社會，簡直唔知個「醜」字點寫！



當然喇，除咗「醜」字，班狗官一樣唔識寫個「窮」字同「侷」字，特首住十萬呎禮賓府，IQ光之流一個二個住洋樓養番狗，連木蝨咩樣都未見過，飽漢不知餓漢飢，針唔拮肉唔知痛，旨意佢哋扶貧，同緣木求魚冇咩分別！