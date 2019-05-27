神州觀察：整治刀把子腐敗　打擊保護傘升級

中央掃黑除惡督導組近期分赴浙江、天津、吉林、安徽、江西、湖南、廣西、海南、貴州、雲南等省區市展開第二輪督導，日前交出成績單，十省區市共打掉涉黑組織八十五個、涉惡犯罪團夥九百一十五個。與此同時，公安系統官員傳出密集自殺或離奇死亡，引發外界關注，顯示中央嚴打保護傘持續升級。



公開報道顯示，近日至少有三名公安高官自殺，包括湖南張家界市公安局政治部主任余四清，被發現反鎖房間自戕；安徽合肥市公安局蜀山分局政委汪鳳翔服農藥自殺；安徽懷寧縣公安局紀檢組組長李慶洲離奇猝死。雖然「抑鬱」或「長期患病」仍是官方的解釋，但輿論普遍認為與中央掃黑除惡嚴打保護傘、引發公安系統恐慌有關。



事實上，中央督導期間，上述十個省區市分別都有一批公安警員涉黑被查，例如江西、廣西一個月內就有三十多人受查落台，當中不乏縣公安局局長等高官，雲南僅大理州公安系統就有十七人被查，包括大理市公安局局長及五名副局長。各地公安密集被查，顯示中央整治刀把子行動已從高層延伸至地方基層。中共十八大以來，內地掀起反腐運動，老虎蒼蠅一起打，雖然查處了周永康等一批政法高層，但反腐風暴並未真正波及地方政法系統，尤其是公安機關。



內地公安向來是政法系統中的強勢領導者，特別是在地方，公安廳局長多兼任副省長、副市長，公安實質地位和權力遠超同級法院和檢察院，因而有地方「刀把子」之稱，也是地方政府維穩重要力量，所以歷次反腐整風都甚少觸及公安系統。正因如此，地方公安長期備受詬病，甚至被指淪為地方官員及富人的家丁。



中央此次大張旗鼓嚴打公安系統黑幫保護傘，顯然清楚公安系統絕非淨土。長期以來，內地黑幫犯罪集團編織的關係網和保護傘，不僅遍布黨政機關及各行政執法部門，更滲入政法系統，其中公安系統的腐敗最為嚴重，涉黑涉貪人數也最多。



中央今次就是透過掃黑除惡全面清理公安敗類，將地方「刀把子」亦收歸中央。而中央政法委書記郭聲琨日前在主持全國掃黑除惡領導小組會議時強調，要督促各地把「破網打傘」作為主攻方向，顯示嚴打保護傘行動仍將進一步升級。



不可思議的是，內地掃黑打傘如火如荼之際，香港卻依然靜悄悄。世人皆知，哪裏有黑勢力，哪裏就有黑警，如果沒有黑警通風報信，大毒梟又如何能聞風而逃？如果沒有保護傘，禍害香港的佔中黑手又如何能逍遙法外？香港社會黃賭毒俱全，沒有保護傘只是自欺欺人，特區政府非不能也，是不為也！